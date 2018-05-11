У зоні ЧАЕС затримано сталкерів зі Львівщини

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Фото: Нацполіція Затримані сталкери зі Львівщини

Хлопці незаконно проникли на територію зони відчуження

Упродовж минулої доби працівники відділу поліції зони ЧАЕС спільно з прикордонниками поблизу відселеного села Варовичи виявили двох сталкерів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Ними виявилися 26 та 30-річний жителі Львівщини, які поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на території зони відчуження з метою екстремального туризму», - інформують у поліції.

Щодо цих громадян складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріал направлено до Іванківського районного суду Київщини для ухвалення рішення.

Як повідомлялося, нещодавно три групи туристів-екстремалів із різних куточків України (Житомирської, Київської та Закарпатської областей) поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження.