У зоні ЧАЕС знову горять ліси (фото)



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Фото: ДСНС Ліквідація пожежі у зоні відчуження

Загоряння сталося у лісовому кварталі ДСП «Північна пуща»

У понеділок, 27 серпня, о 18:40 до оперативно-диспетчерської служби 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чорнобиль надійшло повідомлення про загоряння в лісовому кварталі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події негайно направили рятувальників та працівників лісових пожежних станцій ДСП «Північна пуща».

По прибуттю розвідкою встановлено, що горить лісова підстилка на площі 0,5 га.

Пожежу було локалізовано о 19:00 та ліквідовано о 19:40.

Внаслідок пожежі вогнем знищено лісову підстилку на площі 0,5 га .

До ліквідації пожежі було залучено 16 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 10 чоловік працівників ДСП «Північна Пуща» та 3 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у червні цього року у зоні ЧАЕС сталося кілька великих пожеж.

Зокрема, 19 червня сталося загоряння в лісовому кварталі № 115 Корогодського лісництва ДСП «Північна пуща»

5 червня на території 10-кілометрової зони (район ВРП-330 ДСП ЧАЕС) було виявлено задимлення і загоряння трав'яного покрову та чагарнику.

8 червня у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення поблизу с. Копачі сталося займання сухої підстилки на площі близько 1 га.