Столиця витримала кілька хвиль атак іранськими дронами: наслідки

У небі над Києвом було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА

У повітряному просторі Києва сили ППО знищили близько 15 ворожих дронів

У ніч на 19 грудня Київ витримав кілька хвиль атак іранськими дронами Shahed з боку російських окупантів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15.

«На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється», – повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

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Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО.

Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні.

О 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у Шевченківському районі міста.

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Після нічних прильотів у деяких районах Києва зникло світло. Офіційної інформації щодо пошкоджень інфраструктури поки немає.

Раніше повідомлялося, що в повітряному просторі Києва збито вже дев'ять ворожих БПЛА.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про збиття ворожих дронів над областю. Цікаво, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили вже після успішної роботи ППО.