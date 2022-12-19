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Нічна атака Києва та областей дронами РФ: що відомо

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нічна атака Києва та областей дронами РФ: що відомо
У Києві багато ворожих «прильотів»
фото з відкрити джерел

Низка областей України була під загрозою бстрілів іранськими «дронами-камікадзе»

Рашисти вночі 19 грудня тероризували мирні українські міста. Місцеві пабліки повідомляли про активність в українському повітряному просторі іранських «Шахедів».

У 12 областях України була оголошена повітряна тривога.

Спочатку з'явилась інформація, що «Шахеди» рухалися вздовж Дніпра в напрямку Києва. Згодом повідомляли про вибухи в районі Білої Церкви, що на Київщині: попередньо працювала протиповітряна оборона. Цікаво, що «Шахеди» на Київщині летіли на низьких висотах, тому їх важко зафіксувати.

Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні та Гостомелю. Також повідомляли про сильні вибухи у Виноградарі, Теремках та Вишгороді.

О 4:08 надійшло повідомлення про приліт в житловий будинок в Обухові: на місці «прильоту» виникла сильна пожежа:

Нічна атака Києва та областей дронами РФ: що відомо фото 1

Жителі Києва бачили ось таке полум'я з вікон багатоповерхівок:

Нічна атака Києва та областей дронами РФ: що відомо фото 2

О 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра.

Також місцеві пабліки заявляли про роботу ППО на Черкащині.

«Дрони-камікадзе» не пройшли мимо Дніпропетровщини: в області лунали вибухи.

Відзначимо, що у Києві та Київській області відбій повітряної тривоги оголосили найпізніше – аж о 5:15.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття ворожих дронів над областю. Цікаво, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили вже після успішної роботи ППО.

О 2:31 надійшли повідомлення про вибухи на Полтавщині: за інформацією місцевих пабліків ефективно відпрацювала протиповітряна оборона у Кременчуці.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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Теги: безпілотник Україна росія війна

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