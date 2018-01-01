Україно-американський мільярдер розказав, як у Києві ледь не з’явився Trump Tower

У Києві планували побудувати аналог будівлі Trump Tower, яка знаходиться на П’ятій Авеню в Нью-Йорку

Будівля Trump Tower не була зведена у центрі Києва через те, що всесвітньо відомий архітектор Норман Фостер, якого запросили реалізувати проект, програв український конкурс на забудову німецькій компанії. Історію про цей випадок розказав«Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург. [READ_MORE] «Я є одним із трьох



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У Києві планували побудувати аналог будівлі Trump Tower, яка знаходиться на П’ятій Авеню в Нью-Йорку

Будівля Trump Tower не була зведена у центрі Києва через те, що всесвітньо відомий архітектор Норман Фостер, якого запросили реалізувати проект, програв український конкурс на забудову німецькій компанії. Історію про цей випадок розказав«Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург.

«Я є одним із трьох співвласників відомої ділянки на Хрещатику біля готелю «Дніпро» (на Європейській площі). У 2007 році ми отримали дозвіл на будівництво великого готельно-житлового комплексу, реконструкцію Європейської площі і будівництво чотирьохповерхового паркінгу під Хрещатиком від Європейської площі до Майдану. Цьому передували чотири роки збирання тонн документів. Враховуючи те, що це – центральна вулиця столиці, девелопер не мав права взяти архітектора на свій розсуд. Тому був оголошений відкритий всеукраїнський конкурс, в якому брали участь не тільки українські архітектори, але й міжнародні компанії. Забігаючи вперед, скажу, що перемогла відома німецька компанія Eller+Eller Architekten», — починає історію Гінзбург.

Як зазначає бізнесмен, йому дуже подобається будівля Trump Tower, яка знаходиться на П’ятій Авеню в Нью-Йорку: «Ця будівля дещо «холодна», чорна, скляна, але вишукана і дужа стильна. Я бачив кілька проектів архітекторів Трампа, вони теж були мені до душі. Тому я вирішив побудувати Trump Tower у Києві. Познайомився з Дональдом Трампом, під час першої зустрічі просто розказав про себе, надав певні рекомендації. Після цього він мені призначив ще одну зустріч. Вона тривала кілька годин, зробив екскурсію по всій будівлі і навіть показав мені свою квартиру. Врешті він сказав, що погоджується надати будівлі своє ім’я, але за умови, щоб її проектував його друг-архітектор. Я відповів, що не в моїх силах це влаштувати, його другу доведеться брати участь у конкурсі на загальних підставах. Він розсміявся, поплескав мене по плечу і сказав: «Хлопче, ти жартуєш? Який конкурс? Мій друг сер Норман Фостер»».

Гінзбург підкреслює, що Норман Фостер – найвідоміший у світі архітектор. Цей британець є одним із творців стилю хай-тек. Серед його найвідоміших робіт: Всесвітній торговельний центр в Нью-Йорку, Рейхстаг у Берліні, стадіон Уемблі у Лондоні, одна з найвизнайчниших будівель Лондона, відома, як «Огірок» — хмарочос Сент-Мері Екс, найвищий у світі транспортний міст, Віадук Мійо у Франції, Міжнародний аеропорт Гонконгу та десятки інших видатних споруд по всьому світу.

Бізнесмен пишається тим, що вперше привіз Нормана Фостера до Києва. «Зустрітися з ним, бодай просто подивитися на нього, торкнутися його руки прийшли багато архітекторів Києва. Це був фурор», — говорить він.

Але Гінзбург зі своєю командою так і не звели Trump Tower. «Сер Фостер програв конкурс німецькій компанії. Крім того, назва Trump Tower коштувала нам дуже дорого, як це здавалося на той час. Хто ж міг знати, що пролетять 9 років і він стане президентом США», — резюмував бізнесмен.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Марк Гінзбург: Щоб стати мільйонером в Україні, достатньо бути однокласником президента чи прем’єра