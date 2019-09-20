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    Українська чемпіонка потупилася в сутичці за бронзу чемпіонату світу з боротьби (відео)

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    На цей раз Алла Черкасова залишилася без медалі - Українська чемпіонка потупилася в сутичці за бронзу чемпіонату світу з боротьби (відео)
    На цей раз Алла Черкасова залишилася без медалі
    UWW

    Алла Черкасова залишилася без медалі, але з олімпійською ліцензією

    Досвідчена українська борчиня Алла Черкасова, яка представляє вагову категорію до 68 кг, не змогла здобути нагороди чемпіонату світу в Нур-Султані (Казахстан).

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    Пробившись із однією поразкою в сутичку за медаль, чемпіонка світу-2018 програла Батцецеґ Сорозонболд із Монголії. Після вдалого проходу в ноги Алла виграла з рахунком 2:0 перший період, однак у другому пропустила переведення у партер і за рахунку 2:2 програла поєдинок, оскільки суперниця виконала результативну дію останньою.

    Черкасова - Сорозонболд

    Таким чином, Черкасова повертається додому без нагороди, але не з порожніми руками. Вона виграла олімпійську ліцензію і тепер може сконцентруватися на підготовці до головного старту чотириріччя, який відбудеться у 2020 році в Токіо.

    Загалом на чемпіонаті світу в Нур-Султані українська збірна з жіночої боротьби здобула два срібла. Вони на рахунку Аліни Бережної (до 72 кг) та Ірини Коляденко (до 65 кг).

    Завершать чемпіонат світу з трьох видів боротьби в суботу та неділю борці вільного стилю.
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