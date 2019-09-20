Українська чемпіонка потупилася в сутичці за бронзу чемпіонату світу з боротьби (відео)



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На цей раз Алла Черкасова залишилася без медалі UWW

Алла Черкасова залишилася без медалі, але з олімпійською ліцензією

Досвідчена українська борчиня Алла Черкасова, яка представляє вагову категорію до 68 кг, не змогла здобути нагороди чемпіонату світу в Нур-Султані (Казахстан).

Пробившись із однією поразкою в сутичку за медаль, чемпіонка світу-2018 програла Батцецеґ Сорозонболд із Монголії. Після вдалого проходу в ноги Алла виграла з рахунком 2:0 перший період, однак у другому пропустила переведення у партер і за рахунку 2:2 програла поєдинок, оскільки суперниця виконала результативну дію останньою.

Черкасова - Сорозонболд

Таким чином, Черкасова повертається додому без нагороди, але не з порожніми руками. Вона виграла олімпійську ліцензію і тепер може сконцентруватися на підготовці до головного старту чотириріччя, який відбудеться у 2020 році в Токіо.

Загалом на чемпіонаті світу в Нур-Султані українська збірна з жіночої боротьби здобула два срібла. Вони на рахунку Аліни Бережної (до 72 кг) та Ірини Коляденко (до 65 кг).

Завершать чемпіонат світу з трьох видів боротьби в суботу та неділю борці вільного стилю.