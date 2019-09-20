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    Чемпіонка світу-2018 з боротьби Алла Черкасова побореться за бронзу нинішньої першості планети (відео)

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    Алла Черкасова впоралася з завданням мінімум - Чемпіонка світу-2018 з боротьби Алла Черкасова побореться за бронзу нинішньої першості планети (відео)
    Алла Черкасова впоралася з завданням мінімум
    Асоціація спортивної боротьби України

    Українська команда з жіночої боротьби може розраховувати максимум на три медалі

    Сьогодні, 20 вересня, в Нур-Султані (Казахстан) завершується чемпіонат світу з жіночої боротьби. Наразі після трьох змагальних днів українська збірна здобула два срібла. Вони на рахунку Ірини Коляденко (вагова категорія – до 65 кг) та Аліни Бережної (до 72 кг).

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    Крім того, за бронзу у сьогоднішній вечірній сесії, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом, побореться чемпіонка світу-2018 Алла Черкасова, яка представляє вагу до 68 кг.

    Турнірний шлях Алла розпочала з перемоги на туше над Йон-Сун Чжон із Кореї.

    Черкасова - Йон-Сун Чжон

    В 1/8 фіналу Черкасова достроково перемогла кубинку Юдарі Санчес – 12:1.

    Черкасова - Санчес

    У чвертьфіналі була складна звитяга 8:7 над Даніель Лападж із Канади.

    Черкасова - Лападж

    А ось у півфіналі Алла поступилася своїй давній опонентці, чемпіонці Європи 2018 року, бронзовій призерці Олімпіади-2016 Єнні Франссон зі Швеції, яку в останнє перемагала зовсім нещодавно, на Європейських іграх у Мінську. Втім, на цей раз скандинавка виявилася кмітливішою і виграла 7:9.

    Черкасова - Франссон

    У сутичці за третє місце Черкасовій протистоятиме дворазова чемпіонка світу Батцецеґ Сорозонболд із Монголії. Варто зазначити, що як би ця сутичка не завершилася, Черкасова вже здобула для України олімпійську ліцензію.

    А ось ще одна титулована українська борчиня, чемпіонка світу-2013 Юлія Ткач (до 62 кг) повернеться додому і без медалі, і без ліцензії. То за умови, що боролася Юлія начебто й непогано. Спершу вона достроково перемогла колумбійку Жакелін Рентерію – 12:2. Потім була перемога на туше над Амінат Аденійї з Нігерії. Втім, у чвертьфіналі Ткач поступилася 6:9 триразовій чемпіонці Азії Айсулуу Тинибековій із Киргизстану. Оскільки суперниця в підсумку вийшла до фіналу, Юлія продовжила боротьбу у втішному турнірі за бронзу, однак там програла чемпіонці світу-2018 серед молоді Юкако Каваї з Японії – 0:3.

    Ткач - Тинибекова

    Без медалей залишаться іще шість українок. Про поразку чемпіонки Європи Оксани Лівач (до 50 кг) у сутичці за третє місце «Главком» уже розповідав. Так само як повідомляли, що Ірина Гусяк (до 55 кг) зупинился у чвертьфіналі.

    До бронзового фіналу дійшла також молода Ангеліна Лисак (до 59 кг). Ангеліна перемогла на туше американку Елісон Роґан, але в 1/8 фіналу достроково поступилася (2:12) майбутній чемпіонці Лінді Мораїс із Канади. У втішному турнірі за бронзу Лисак спочатку за рахунку 6:6 завдяки останньому виконаному прийому перемогла екс-землячку, а нині спортсменку з Азербайджану Тетяну Омельченко, а потім у сутичці за медаль без варіантів програла 0:8 монголці Шувдор Баатар’яв.

    Ще одну екс-українку, а нині громадянку Молдови Світлану Саєнко перемогла 6:1 у найважчій категорії до 76 кг Алла Белінська. В 1/8 фіналу Алла поклала на лопатки Дарію Палінську з Польщі. А ось у чвертьфіналі була поразка 1:5 від Аліне Роттер-Фокен із Німеччини.

    Невдало виступила також срібна призерка цьогорічних Європейських ігор Юлія Хавалджи (до 53 кг). Вона спершу програла 1:6 майбутній фіналістці Маю Мукайді з Японії, а потім так само слабо провела першу сутичку втішного турніру проти індійки Вінеш, якій програла 0:5. Ще гірше виступила Ірина Чихрадзе (до 57 кг), яка в першій сутичці програла на туше Альоні Колесник із Азербайджану.

    Зауважимо, що завершиться чемпіонат світу із трьох видів боротьби у Нур-Султані змаганнями борців вільного стилю.

    Першими ж на килими виходили греко-римляни. Там чемпіоном у ваговій категорії до 87 кг став українець Жан Беленюк.

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    чемпіонат світу жіноча боротьба Алла Черкасова Юлія Ткач Ірина Гусяк Алла Белінська Ангеліна Лисак Юлія Хавалджи Ірина Чихрадзе Єнні Франссон Айсулуу Тинибекова Юкако Каваї Лінда Мораїс Тетяна Омельченко Елісон Роґан Світлана Саєнко Маю Мукайда Альона Колесник Аліне Роттер-Фокен
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