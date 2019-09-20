Чемпіонка світу-2018 з боротьби Алла Черкасова побореться за бронзу нинішньої першості планети (відео)



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Алла Черкасова впоралася з завданням мінімум Асоціація спортивної боротьби України

Українська команда з жіночої боротьби може розраховувати максимум на три медалі

Сьогодні, 20 вересня, в Нур-Султані (Казахстан) завершується чемпіонат світу з жіночої боротьби. Наразі після трьох змагальних днів українська збірна здобула два срібла. Вони на рахунку Ірини Коляденко (вагова категорія – до 65 кг) та Аліни Бережної (до 72 кг).

Крім того, за бронзу у сьогоднішній вечірній сесії, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом, побореться чемпіонка світу-2018 Алла Черкасова, яка представляє вагу до 68 кг.

Турнірний шлях Алла розпочала з перемоги на туше над Йон-Сун Чжон із Кореї.

Черкасова - Йон-Сун Чжон

В 1/8 фіналу Черкасова достроково перемогла кубинку Юдарі Санчес – 12:1.

Черкасова - Санчес

У чвертьфіналі була складна звитяга 8:7 над Даніель Лападж із Канади.

Черкасова - Лападж

А ось у півфіналі Алла поступилася своїй давній опонентці, чемпіонці Європи 2018 року, бронзовій призерці Олімпіади-2016 Єнні Франссон зі Швеції, яку в останнє перемагала зовсім нещодавно, на Європейських іграх у Мінську. Втім, на цей раз скандинавка виявилася кмітливішою і виграла 7:9.

Черкасова - Франссон

У сутичці за третє місце Черкасовій протистоятиме дворазова чемпіонка світу Батцецеґ Сорозонболд із Монголії. Варто зазначити, що як би ця сутичка не завершилася, Черкасова вже здобула для України олімпійську ліцензію.

А ось ще одна титулована українська борчиня, чемпіонка світу-2013 Юлія Ткач (до 62 кг) повернеться додому і без медалі, і без ліцензії. То за умови, що боролася Юлія начебто й непогано. Спершу вона достроково перемогла колумбійку Жакелін Рентерію – 12:2. Потім була перемога на туше над Амінат Аденійї з Нігерії. Втім, у чвертьфіналі Ткач поступилася 6:9 триразовій чемпіонці Азії Айсулуу Тинибековій із Киргизстану. Оскільки суперниця в підсумку вийшла до фіналу, Юлія продовжила боротьбу у втішному турнірі за бронзу, однак там програла чемпіонці світу-2018 серед молоді Юкако Каваї з Японії – 0:3.

Ткач - Тинибекова

Без медалей залишаться іще шість українок. Про поразку чемпіонки Європи Оксани Лівач (до 50 кг) у сутичці за третє місце «Главком» уже розповідав. Так само як повідомляли, що Ірина Гусяк (до 55 кг) зупинился у чвертьфіналі.

До бронзового фіналу дійшла також молода Ангеліна Лисак (до 59 кг). Ангеліна перемогла на туше американку Елісон Роґан, але в 1/8 фіналу достроково поступилася (2:12) майбутній чемпіонці Лінді Мораїс із Канади. У втішному турнірі за бронзу Лисак спочатку за рахунку 6:6 завдяки останньому виконаному прийому перемогла екс-землячку, а нині спортсменку з Азербайджану Тетяну Омельченко, а потім у сутичці за медаль без варіантів програла 0:8 монголці Шувдор Баатар’яв.

Ще одну екс-українку, а нині громадянку Молдови Світлану Саєнко перемогла 6:1 у найважчій категорії до 76 кг Алла Белінська. В 1/8 фіналу Алла поклала на лопатки Дарію Палінську з Польщі. А ось у чвертьфіналі була поразка 1:5 від Аліне Роттер-Фокен із Німеччини.

Невдало виступила також срібна призерка цьогорічних Європейських ігор Юлія Хавалджи (до 53 кг). Вона спершу програла 1:6 майбутній фіналістці Маю Мукайді з Японії, а потім так само слабо провела першу сутичку втішного турніру проти індійки Вінеш, якій програла 0:5. Ще гірше виступила Ірина Чихрадзе (до 57 кг), яка в першій сутичці програла на туше Альоні Колесник із Азербайджану.

Зауважимо, що завершиться чемпіонат світу із трьох видів боротьби у Нур-Султані змаганнями борців вільного стилю.

Першими ж на килими виходили греко-римляни. Там чемпіоном у ваговій категорії до 87 кг став українець Жан Беленюк.