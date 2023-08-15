Духовна реабілітація для ЗСУ. Міноборони започаткувало унікальну ініціативу (фото)

Під час перебування на території заповідника військовослужбовці братимуть участь у культурно-освітніх заходах, духовних та релігійних практиках

Українські воїни зможуть зануритись у культурно-історичний простір Києво-Печерської лаври та пройти духовну реабілітацію після випробувань війни. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Це дуже символічно. Після того, як Києво-Печерська лавра стала насправді українською, тут буде місце духовного відновлення українських військовослужбовців», – зазначила Маляр.

Під час перебування на території заповідника військовослужбовці братимуть участь у культурно-освітніх заходах, духовних та релігійних практиках, майстер-класах з іконопису, оглядатимуть експозиції музеїв.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр та українські військові у Києво-Печерській лаврі фото: Ганна Маляр

«Наразі до циклу програми залучено військових капеланів підрозділів бойового складу ЗСУ, які в подальшому стануть наставниками груп військовослужбовців, які проходитимуть духовне відновлення», – повідомила Маляр.

Програма реалізується за підтримки міністерства оборони України, міністерства культури та інформаційної політики України, а також благодійного фонду «Українська Лавра».

Нагадаємо, що 14 серпня заповідник Києво-Печерська лавра спільно з монастирем і Службою військового капеланства ЗСУ організували майстер-клас з іконопису для військових, учасників війни з Росією. Військові можуть перебувати на території заповідника від одного до семи днів. Учасникам пропонують культурно-освітні активності, духовні та релігійні практики, майстер-класи, а також екскурсії. Завдяки спілкуванню із духовенством, істориками, мистецтвознавцями, археологами, воїни можуть зрозуміти, як долати свої переживання та перетворювати їх на посттравматичне зростання.