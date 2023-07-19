Майже рік прикутий до ліжка воїн уперше заговорив: зворушлива історія батька та сина

Медики вражені, бо не сподівалися на такий прогрес

Прикутий до ліжка боєць Віталій Шумей сказав свої перші слова після важкого поранення голови в лікарні Барселони, де він наразі перебуває. Також захисник вже може підіймати голову й підтягувати себе плечовим поясом. Про це повідомила «Суспільному» волонтерка з Чернігова Ірина Тимофеєва.

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Першими словами Віталія були відповіді на побутові питання тата, який доглядає за сином із першого дня його поранення. «На питання «Можна я зроблю?» він відповів: «Так, папа». А на питання «Що ти будеш воду чи сік?», відповів «Сік».

Віталій вже майже рік як прикутий до ліжка: після ушкодження голови він не міг рухатися, їсти та говорити, однак після трьох операцій, направлених на відновлення мозкової функції – має очевидний прогрес.

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Основні операції на головному мозку зроблені, більш не планується. На початку червня Віталію робили велику діагностику з відновлення функцій мозку – динаміка позитивна. За словами лікарів, вони на такі результати не сподівались.

У січні чоловік практично постійно спав і йому важко було бути бадьорим по кілька годин. Зараз же захисник прокидається вранці й до обіду притомний, після чого лягає на обідній сон і знову не спить до вечора. Крім того, він реагує на гумор і може сміятися у момент, коли це доречно.

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Наразі лікування воїна триває, щодня з ним займаються фізіотерапевти та психологи. Крім того, Віталію грають живу музику, яка виявилася для нього лікувальною, а найбільше йому сподобалася гітара. Батько воїна Сергій Шумей розповідав журналістам, що читає сину та любить грати на гармошці, але в Іспанії він не має музичного інструменту. Згодом йому подарували маленький баян і тепер батько влаштовує синові концерти щодня.

Що стосується фінансів, то перші три місяці лікування сплатив ФК «Шахтар», також було сплачено операцію на мозку та транспортування до Барселони реанімобілем. У липні лікування оплачували вже родичі Віталія за кошти, які зібрали українці. До речі, один місяць лікування коштує приблизно €33 тис.

Віталій Шумей після операції фото з відкритих джерел

Допомогти для подальшого лікування захисника можна за реквізитами : 5457 0822 9491 8151 (Шумей Сергій Федорович).

Нагадаємо, у серпні 2022 року під Авдіївкою командир зенітно-ракетного комплексу Віталій Шумей отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін. Після цього втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти.

Батько не відходив від сина ні на мить фото з відкритих джерел

Тато допомагав сину та вірив у його одужання фото з відкритих джерел

Поруч із бійцем весь час перебував батько, він доглядав сина, читав йому в голос книги та повідомлення від людей із побажаннями одужання.

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Захисник переніс три операції на голові, лікувався у Дніпрі, Києві, потім у Чернігові. 20 березня 2023 року його доправили до лікарні у Барселону, де він перебуває й донині.