ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий

Українські захисники продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку

Сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бахмутський напрямок

Протягом минулої доби росіяни 514 разів били по позиціях наших воїнів, здійснили два авіанальоти й намагались контратакувати в районі Кліщіївки та Білої гори, втім безрезультатно. Загалом відбулось дев’ять бойових зіткнень, під час яких наші військові:

знищили 43 окупантів;

109 окупантів поранили;

одного взяли в полон;

знищили ворожий танк;

знищили чотири БМП;

знищили САУ «Гвоздика»;

знищили три польових склади з боєприпасами;

знищили станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Мандат».

Як розповів Череватий, станція РЕБ є однією з пріоритетних цілей для наших воїнів, оскільки ворог намагається розбудувати систему радіоелектронної боротьби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лимано-Куп'янський напрямок

Протягом доби росіяни здійснили три контратаки, 428 обстрілів та 10 авіанальотів. Зокрема наші воїни:

знищили 37 окупантів;

поранили 82 окупантів;

знищили три міномети;

знищили три дрони-камікадзе;

знищили три ворожі бліндажі.

Нагадаємо, Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом.

Раніше українські захисники ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.