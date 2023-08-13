ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий
Українські захисники продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку
Сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Бахмутський напрямок
Протягом минулої доби росіяни 514 разів били по позиціях наших воїнів, здійснили два авіанальоти й намагались контратакувати в районі Кліщіївки та Білої гори, втім безрезультатно. Загалом відбулось дев’ять бойових зіткнень, під час яких наші військові:
- знищили 43 окупантів;
- 109 окупантів поранили;
- одного взяли в полон;
- знищили ворожий танк;
- знищили чотири БМП;
- знищили САУ «Гвоздика»;
- знищили три польових склади з боєприпасами;
- знищили станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Мандат».
Як розповів Череватий, станція РЕБ є однією з пріоритетних цілей для наших воїнів, оскільки ворог намагається розбудувати систему радіоелектронної боротьби.
Лимано-Куп'янський напрямок
Протягом доби росіяни здійснили три контратаки, 428 обстрілів та 10 авіанальотів. Зокрема наші воїни:
- знищили 37 окупантів;
- поранили 82 окупантів;
- знищили три міномети;
- знищили три дрони-камікадзе;
- знищили три ворожі бліндажі.
Нагадаємо, Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом.
Раніше українські захисники ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки.
До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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