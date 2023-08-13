Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий
На Бахмутському напрямку протягом минулої доби відбулось дев’ять бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Українські захисники продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку

Сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Бахмутський напрямок

Протягом минулої доби росіяни 514 разів били по позиціях наших воїнів, здійснили два авіанальоти й намагались контратакувати в районі Кліщіївки та Білої гори, втім безрезультатно. Загалом відбулось дев’ять бойових зіткнень, під час яких наші військові:

  • знищили 43 окупантів;
  • 109 окупантів поранили;
  • одного взяли в полон;
  • знищили ворожий танк;
  • знищили чотири БМП;
  • знищили САУ «Гвоздика»;
  • знищили три польових склади з боєприпасами;
  • знищили станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Мандат».

Як розповів Череватий, станція РЕБ є однією з пріоритетних цілей для наших воїнів, оскільки ворог намагається розбудувати систему радіоелектронної боротьби.

Лимано-Куп'янський напрямок

Протягом доби росіяни здійснили три контратаки, 428 обстрілів та 10 авіанальотів. Зокрема наші воїни:

  • знищили 37 окупантів;
  • поранили 82 окупантів;
  • знищили три міномети;
  • знищили три дрони-камікадзе;
  • знищили три ворожі бліндажі.

Нагадаємо, Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом.

Раніше українські захисники ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Читайте також: Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
Теги: війна ЗСУ росія Бахмут окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більше 10 вибухів пролунало на Хмельниччині, більшість – у районі Старокостянтинова
Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи
5 серпня, 19:33
На Воткінському заводі 2006 року було розпочато виробництво ракет для комплексів «Іскандер-М»
На заводі з виробництва «Іскандерів» у РФ прогримів вибух
5 серпня, 09:06
Леся Гасиджак
Директорка музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування у мережі
27 липня, 12:04
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
26 липня, 20:25
Українці зараз б'ються на боці світла
Первісне зло, що поглинуло росіян
22 липня, 20:01
Ігор Гіркін
Терорист «добалакався», або Що не так з арештом Гіркіна
22 липня, 11:58
Від вибуху утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку
Рятувальники завершили пошукові роботи на місці удару РФ у Миколаєві: загинуло двоє людей (фото)
20 липня, 20:25
Наслідки вибуху на Кримському мосту
Вибух на Кримському мосту: СБУ потролила окупантів
17 липня, 09:25
У цілому просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа складає 179,5 км²
ЗСУ просуваються вглиб противника: скільки території вже звільнено
17 липня, 08:56

Події в Україні

ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий
ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий
Росія почала ховати свої кораблі в Чорному морі – «Південь»
Росія почала ховати свої кораблі в Чорному морі – «Південь»
Львівський театр Заньковецької втратив провідну актрису
Львівський театр Заньковецької втратив провідну актрису
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
«Кадировці» влаштували перестрілку біля Маріуполя: загинули мирні жителі
«Кадировці» влаштували перестрілку біля Маріуполя: загинули мирні жителі
Депутат Бундестагу розкритикував Шольца через недовіру до України
Депутат Бундестагу розкритикував Шольца через недовіру до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
14K
ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку
13K
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
9491
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8996
Наступ ЗСУ на Півдні: Генштаб повідомив про успіхи
7853
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту