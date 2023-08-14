Військові поселяться у Лаврі. Оголошено цікавий майстер-клас (фото)

Військові можуть обрати різну тривалість майстер-класів з іконопису у стінах Лаври

У монастирі є «програми перезавантаження» для українських бійців та військових капеланів

Заповідник Києво-Печерська лавра спільно з монастирем і Службою військового капеланства ЗСУ організували майстер-клас з іконопису для військових, учасників війни з Росією. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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За словами директора Музею Максима Остапенка, військові можуть перебувати на території заповідника від одного до семи днів. Учасникам пропонують культурно-освітні активності, духовні та релігійні практики, майстер-класи, а також екскурсії. Завдяки спілкуванню із духовенством, істориками, мистецтвознавцями, археологами, воїни можуть зрозуміти, як долати свої переживання та перетворювати їх на посттравматичне зростання.

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Майстер-клас з іконопису для військових у стінах Києво-Печерської лаври фото: glavcom.ua

Для військових капеланів пропонується семиденна програма. Вона передбачає проживання у приміщеннях Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Учасники можуть брати участь в археологічних розкопках, майстер-класах з іконопису, оглядати експозиції музеїв, дослідити території Верхньої та Нижньої лаври, її печер у супроводі лекторів-екскурсоводів. Крім того, військові можуть взяти участь у богослужіннях та поспілкуватись з духовними наставниками й ченцями Лаври.

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Є «програми перезавантаження» для військових, а є для військових капеланів.

Як розповів виконувач обов’язків глави мінкульту Ростислав Карандєєв, якщо є програми реабілітації, то вони мають включати і духовну підтримку як для військових, так і їх рідних.

«Важливо створити умови для усіх – і військових, і рідних, щоб відвідувати наші заходи», – повідомив він.

Зазначимо що від 11 серпня правоохоронці перестали пускати у нижню частину Києво-Печерської лаври усіх, крім монахів та студентів духовної академії. Зробили вони це задля того, щоб співробітники заповідника змогли нарешті провести огляд та інвентаризацію кількох корпусів святині. У Російській православній церкві запевнили, що Росія готовність дати притулок ченцям Києво-Печерської лаври, які належать до УПЦ МП, проте духовенству Московської церкви все ж варто зоставатися в Україні.