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    Київ готується до зими: ремонту потребують понад 180 котелень

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    У котельнях&nbsp;проведуть діагностику, обслуговування та ремонт водогрійних котлів - Київ готується до зими: ремонту потребують понад 180 котелень
    У котельнях проведуть діагностику, обслуговування та ремонт водогрійних котлів
    Фото: Київтеплоенерго

    До початку опалювального сезону енергетики готують усе обладнання й мережі

    Під час підготовки до нового опалювального сезону енергетики проведуть поточні ремонти обладнання 183 районних та квартальних котелень у всіх районах Києва. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

    На теплоджерелах проведуть діагностику, обслуговування та ремонт водогрійних котлів, відновлять їх обмурування, відремонтують системи горіння, перевірять стан газо- і теплопроводів, димових труб, насосного та іншого обладнання, що працює для генерації та транспортування тепла.

    Сумарно районні та квартальні котельні за опалювальний сезон виробляють до 40% загального обсягу теплоенергії в Києві. У зоні їх обслуговування близько 5 тисяч житлових будинків.

    «Міжопалювальний період для нас не менш «гарячий», ніж опалювальний сезон. До початку холодів ми повинні підготувати усе обладнання і мережі. Головна мета ремонтної кампанії – забезпечення сталої безаварійної роботи теплопостачального комплексу взимку», – зазначив Василь Деревицький, директор СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго».

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    Київ готується до зими: ремонту потребують понад 180 котелень
    Київ готується до зими: ремонту потребують понад 180 котелень

    «Київтеплоенерго» три опалювальні сезони поспіль забезпечувало теплопостачання міста. Генерація теплової енергії здійснюється на двох потужних теплоелектроцентралях № 5 і № 6, а також майже на 200 теплоджерелах (станціях теплопостачання і котельнях). Компанія обслуговує третю за розміром у Європі систему теплових мереж протяжністю понад 2700 кілометрів.

    Як повідомлялося, в кінці травня в Києві розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону.

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    Теги: Київ опалювальний сезон ремонт Київтеплоенерго
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    Київ готується до зими: ремонту потребують понад 180 котелень