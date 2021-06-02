Кияни без гарячої води. Де і коли цього літа плануються відключення (графік)

Будинки залишаться без гарячого водопостачання під час гідравлічних випробувань

У травні, після закінчення локдауну, в Києві стартували гідравлічні випробування тепломереж, у зв’язку з чим зупиняється гаряче водопостачання.

У «Київтеплоенерго» пояснюють, що гідравлічні випробування – це обов’язкова процедура, яку необхідно проводити щороку, щоб перевірити і підготувати тепломережі та обладнання до посиленої роботи взимку, незалежно від того, чи це старі труби, чи нові.

Випробування проводять поетапно і на цей період будинки залишаються без гарячої води на період до двох тижнів.

Коли і де відключатимуть гарячу воду в Києві

З 1 червня по 15 червня

Святошинський район

вулиця Синьоозерна (будинки № 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6, 6А)

бульвар Академіка Вернадського (будинок № 16Б)

З 1 червня по 11 червня

Голосіївський район

вулиця Андрія Бубнова (будинок № 4)

вулиця Голосіївська (будинок № 19)

вулиця Добрий Шлях (будинок № 7)

проспект Науки (будинки № 88, 94/5)

З 1 червня по 14 червня

Оболонський район

вулиця Новикова-Прибоя (будинок № 9)

вулиця Лісова (будинки № 60А, 62А, 63−65, 64, 64А, 66/14, 66А, 66Б, 66В)

вулиця Квітки Цісик (будинки № 51А, 53)

З 1 червня по 25 червня

Святошинський район

вулиця Депутатська (будинки № 10А, 14, 23А, 3, 6, 7)

вулиця Львівська (будинки № 1, 1/9, 12, 14, 22А)

проспект Перемоги (будинки № 101/2, 103, 103А, 105, 107, 114/2, 116/1, 116А, 89А, 91, 93, 93А, 95)

вулиця Святошинська (будинки № 2, 4, 6, 10)

вулиця Хмельницька (будинок № 10)

З 2 червня по 21 червня

Святошинський район

вулиця Анатолія Петрицького (будинки №12, 15, 17А, 19, 21, 23, 23А)

З 4 червня по 18 червня

Дарницький район

вулиця Здолбунівська (будинки № 1, 11, 11А, 11Б, 3, 3Б, 3 В, 3 Г, 5, 5А, 7А, 9, 9А, 9Б)

вулиця Сортувальна (будинки № 2, 4)

З 6 червня по 16 червня

Деснянський район

вулиця Будівельників (будинок № 10)

З 7 червня по 17 червня

Голосіївський район

проспект Науки (будинки № 86, 88, 90)

Солом’янський район

вулиця Волинська (будинок № 69)

проспект Повітрофлотський (будинок № 84)

З 7 червня по 18 червня

Дарницький район

вулиця Геофізиків (будинки № 1, 4, 6, 8)

вулиця Дяченка (будинок № 8)

вулиця Євгена Харченко (будинки № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27/1, 29, 31, 43А)

Подільський район

вулиця Паркова (будинок № 25/27)

З 7 червня по 23 червня

Дарницький район

вулиця Дяченка (будинки № 10, 14, 20, 20А, 20Б, 20В)

вулиця Євгена Харченка (будинки № 41, 41А, 41Б, 43, 45, 47, 49, 59, 61, 65)

З 7 червня по 27 червня

Шевченківський район

вулиця Максима Берлінського (будинки№ 17, 23/8, 25А, 27/9)

вулиця Вавілових (будинки № 13А, 16/12, 18, 20/13)

вулиця Бориса Житкова (будинки № 11/17, 5, 7, 7А, 9)

вулиця Орловська (будинки № 15,16)

вулиця Подвойського (будинки № 10, 10А, 7, 9А)

вулиця Ризька (будинки № 14, 16, 18)

вулиця Володимира Сальського (будинки № 11, 23, 25, 27, 29, 31, 33)

вулиця Академіка Щусєва (будинки № 22/13, 24А, 30/6, 33, 34/1, 35, 38, 40, 42, 42А, 44)

З 7 червня по 2 липня

Подільський район

вулиця Межова (будинок № 119)

вулиця Полкова (будинки № 55, 57А, 57Б, 57 В, 72, 74, 74−76А, 78)

провулок полкового (будинок № 1)

З 10 червня по 24 червня

Голосіївський район

вулиця Китаївська (будинок № =92/98)

проспект Науки (будинки № 21, 23, 25, 27, 29, 42/1, 36, 43)

стратегічне шосе (будинок № 21)

вулиця Феодосійська (будинки № 10, 4, 48/52, 6, 8, 8/13)

провулок Моторний (будинок № 5/7)

вулиця Лісогорська (будинок № 3)

З 15 червня по 29 червня

Подільський район

вулиця Вишгородська (будинок № 29/1)

вулиця Мостицька (будинки № 6, 8)

вулиця Олександра Попова (будинок №3/5)

проспект Правди (будинок № 3)

Оболонський район

вулиця Автозаводська (будинки № 11, 15А, 17, 21А)

вулиця Агрегатна (будинок № 2)

вулиця Боровиковського (будинок № 1А)

вулиця Вишгородська (будинки №10, 18/2, 23А, 26/2, 4А)

вулиця Казанська (будинки № 18, 20)

вулиця Мукачівська (будинки № 14, 14А, 4/7, 8)

вулиця Олександра Попова (будинки № 10, 10А, 12, 14, 5, 6, 8, 8А, 5)

вулиця Сокальського (будинок № 5)

З 16 червня по 7 липня

Святошинський район

вулиця Верховинна (будинки № 80, 80А, 80Б, 82, 85, 87, 91)

вулиця Живописна (будинок № 8/61)

вулиця Михайла Котельникова (будинки № 80, 87, 89)

вулиця Львівська (будинки № 51, 57А, 59)

З 17 червня по 6 липня

Солом’янський район

вулиця Борщагівська (будинки № 152Б, 150, 152, 152А, 152В)

вулиця Вадима Гетьмана (будинок № 25)

вулиця Олекси Тихого (будинки № 31−37А, 41, 41/23)

З 21 червня по 7 липня

Дарницький район

вулиця Бориспільська (будинки № 23А, 25, 25А, 27, 27А, 37, 39, 39А, 41, 42, 47, 49)

З 21 червня по 13 липня

Шевченківський район

вулиця Максима Берлінського (будинок № 4)

вулиця Гонти (будинки № 3, 5, 9)

вулиця Академіка Грекова (будинок № 3)

вулиця Дегтярівська (будинки № 58, 60А, 60Б, 60В)

вулиця Дорогожицька (будинки № 13, 15, 15А, 15Б, 16, 17)

вулиця Жамбила Жабаєва (будинок № 4)

вулиця Новоукраїнська (будинки № 1/3, 1/3А, 2/6, 5)

вулиця Орловська (будинки № 2/7, 4−6/2)

вулиця Парково-Сирецька (будинки № 1, 11, 11А, 3, 3А, 3Б, 4А, 4 В, 5, 5А, 5Б, 9)

вулиця Ризька (будинок № 8)

вулиця Степана Руданського (будинки № 1А, 1Б, 4−6)

вулиця Олени Теліги (будинки № 11, 13/14, 15, 17, 17А, 17Б, 1А, 3, 3Б, 3 В, 5А, 7А, 7Б, 9)

вулиця Академіка Щусєва (будинки № 23/9, 3, 7)

З 22 червня по 30 червня

Деснянський район

Броварський проспект (будинок № 89)

З 29 червня по 13 липня

Святошинський район

вулиця Михайла Котельникова (будинки № 53, 53А)

вулиця Федора Кричевського (будинок № 20)

Нагадаємо, столична влада відтермінувала на місяць початок гідравлічних випробувань на тепломережах, зважаючи на карантинні обмеження.

Джерело: Новое Время