За місяць гідравлічні випробування проведено на третині столичних тепломереж

Гідравлічні випробування проходять поетапно

Починаючи з 7 травня, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» провело гідравлічні випробування 33% тепломереж, які обслуговують 4,1 тис. будівель житлового та соціального фонду. Ідеться про 2695 житлових будинків, 69 лікарень, 251 навчальний заклад та 1098 відомств. Про це повідомляє пресслужба «Київтеплоенерго».

Випробування проходять поетапно, за затвердженим графіком, у кожній зоні теплоджерел (котелень, станцій теплопостачання, теплоелектроцентралей).

Станом на 7 червня на гідравлічну міцність випробували 51% тепломереж квартальних котелень і майже 30% магістральних тепломереж.

Наразі тривають випробування теплоджерел та мереж, які забезпечують теплом та гарячою водою споживачів на проспектах Перемоги та Науки, а також на вулицях Депутатській, Харченка, Полковій, Здолбунівській, Щусєва та інших. Повний перелік адрес, де у зв’язку з випробуваннями тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, – доступний на сайті КП «Київтеплоенерго» (інформація оновлюється щотижня).

Дізнатися терміни відновлення подачі гарячої води можна з оголошень на будинках, на сайті Центральної диспетчерської з питань ЖКГ або за номером телефону: 15-57 або (044) 500-1557 (з мобільного).

У «Київтеплоенерго» зазначили, що випробування мереж на гідравлічну міцність – обов’язкова складова підготовки теплового обладнання до зимових навантажень.

Щоб випробувати міцність та цілісність тепломережі, тиск води у трубопроводі піднімається на 25% і витримується протягом визначеного часу. Це дозволяє виявити «слабкі» місця трубопроводу і провести ремонтні роботи в міжопалювальний сезон.

Київ забезпечує теплом одна з найбільших та найрозгалуженіших тепломереж у Європі. Її загальна довжина – 2,7 тис. км. Мережі були збудовані за радянських часів, відповідно, близько 80% мереж відпрацювали нормативний термін експлуатації. За останні 2 роки, після повернення теплопостачального комплексу в управління міста, замінено 270 км мереж в межах масштабної програми модернізації столичного енергокомплексу. Завдяки цьому аварійність тепломереж знизилась на 15%.

Як повідомлялося, в кінці травня в Києві розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону.