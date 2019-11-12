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    Названо сім причин прийти на інтерактивну виставку Ukraine WOW на столичному вокзалі

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    На інтерактивній виставці можна буде зайти в тунель кохання - Названо сім причин прийти на інтерактивну виставку Ukraine WOW на столичному вокзалі
    На інтерактивній виставці можна буде зайти в тунель кохання

    Виставка розповість про українські «вау»

    Вже 14 листопада за підтримки Укрзалізниці відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW. Цим проєктом, який розповідає про українські «вау» — від географії до культури, від історії до промисловості, — розпочинається життя нового виставкового простору «Багажне відділення з рампою», розташованого прямо на території залізничної станції «Київ-Пасажирський».

    Організатори виставки назвали 7 причин, чому варто відвідати Ukraine WOW:

    1. Побачити унікальні експонати.

    Останній автопортрет Казимира Малевича, скульптури Олександра Архипенка, 10 із 14 літер абетки Георгія Нарбута, перша надрукована в Україні книга — «Апостол» 1574 року Івана Федорова, барокові царські врата XVIII століття, срібні гривні Київської Русі, унікальна українська кераміка — це все буде на виставці із 14 листопада по 29 грудня 2019 року.

    2. Помандрувати у віртуальній реальності.

    Вирушити у подорож нескінченним Рибальським мостом, політати над озером Синевир та урочищем «Каскади», побачити Київ з висоти Батьківщини-матері, проїхатися потягом у кабіні машиніста, прогулятися відновленим Невицьким замком та відвідати «дев’ятку», найбільшу доменну піч Європи. А ще прибрати купе за допомогою технології Kinect та озвучити мультфільм про видатних українців.

    3. Побачити дивовижні інсталяції.

    Серце України, що б’ється швидше, коли ви поруч; розписаний вручну рожевий вагон, в якому звучать сни та мрії; стіна зі 100 кілограмів бурштину; інсталяція з українського інь-ян — вугілля та солі; хата-мазанка з відтвореними малюнками художниці Поліни Райко; Тунель кохання; дно Чорного моря; мініатюри антарктичної станції «Академік Вернадський», Національного художнього музею та Київського залізничного вокзалу; голограма Києво-Могилянської академії, бездонна печера, 12-метрова діорама і багато іншого.

    4. Відчути себе дитиною

    Проєкт відкриває величезне купе: у ньому ви знову маленькі, а ваша перша подорож тільки починається. І далі Ukraine WOW знову і знову викликає дитячий захват. Тільки у блоці «Зупинка» — понад 40 комірок із захопливими атракціями: від вітру з моря у Сергіївці, який дме в обличчя, до гудіння бджолиного рою; від співу вокзалів України до вітань із різних регіонів; від маски на свято Маланки до справжнього Каннського лева; від маленьких старовинних квитків, що давали право вийти на перон, до кримських черепашок, які повертають вас на берег Чорного моря, повертають у дитинство.

    5. Дізнатися надзвичайні факти із географії, промисловості, культури та історії України.

    Коли з’явилася перша письмова згадка про Україну? Як народилася перша українська партія? Хто з українців отримав «Оскар»? Де проходить найдовший залізничний маршрут? Чи правда, що в Україні живуть рожеві пелікани?

    Ukraine WOW — це можливість дізнатися понад 1000 цікавих фактів про Україну та наново відкрити її для себе.

    А ще подивитися перший фільм Олександра Довженка та одне з останніх відео Богдана Ступки з його щемким зізнанням у коханні до України.

    6. Номінувати свої вау-факти.

    Коли проєкт тільки починався, хотілося розказати про все найкраще, що є в Україні, але майже одразу стало зрозуміло, що ця місія нездійсненна. Адже наша країна сповнена вау-історій, людей, місць та подій. Наприкінці Ukraine WOW ви зможете самі розповісти про ті «вау», яких на проєкті не побачили, — і вони з’являться на стіні виставкового простору вже за тиждень.

    7. Зрозуміти, що все залежить тільки від вас, коли будете приводити в дію головну інсталяцію Ukraine WOW.

    Над створенням Ukraine WOW працює агенція Gres Todorchuk. Куратори проєкту — Євгеній Стасіневич та Ксенія Малих. Дизайн Ukraine WOW розробила агенція Banda, автори бренду України — Ukraine NOW. Мультимедійні інсталяції готує команда Photinus. Серед численних партнерів Ukraine WOW: Ukrainer, Depositphotos, «Книга-мандрівка. Україна», Pictoric, Expolight, Fiori, Ощадбанк, Кернел, ОККО, Interpipe, Dragon Capital, Глуско, Socar, GE Global Growth Organization та інші.

    Де: Київський центральний залізничний вокзал, виставковий простір «Будівля багажного відділення з рампою, корпус В».

    Коли: 14 листопада – 29 грудня (понеділок вихідний), 11:00-20:00.

    Вхід: 50 грн.

    Раніше повідомлялося, що на центральному залізничному вокзалі в Києві відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW.

    Виставка відкриється в новому виставкому просторі, який знаходиться біля 14-ї колії та платформи «Київ-Бориспіль Експрес». 

    Київ історія Укрзалізниця культура Україна виставка вокзал
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