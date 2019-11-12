Названо сім причин прийти на інтерактивну виставку Ukraine WOW на столичному вокзалі
Виставка розповість про українські «вау»
Вже 14 листопада за підтримки Укрзалізниці відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW. Цим проєктом, який розповідає про українські «вау» — від географії до культури, від історії до промисловості, — розпочинається життя нового виставкового простору «Багажне відділення з рампою», розташованого прямо на території залізничної станції «Київ-Пасажирський».
Організатори виставки назвали 7 причин, чому варто відвідати Ukraine WOW:
1. Побачити унікальні експонати.
Останній автопортрет Казимира Малевича, скульптури Олександра Архипенка, 10 із 14 літер абетки Георгія Нарбута, перша надрукована в Україні книга — «Апостол» 1574 року Івана Федорова, барокові царські врата XVIII століття, срібні гривні Київської Русі, унікальна українська кераміка — це все буде на виставці із 14 листопада по 29 грудня 2019 року.
2. Помандрувати у віртуальній реальності.
Вирушити у подорож нескінченним Рибальським мостом, політати над озером Синевир та урочищем «Каскади», побачити Київ з висоти Батьківщини-матері, проїхатися потягом у кабіні машиніста, прогулятися відновленим Невицьким замком та відвідати «дев’ятку», найбільшу доменну піч Європи. А ще прибрати купе за допомогою технології Kinect та озвучити мультфільм про видатних українців.
3. Побачити дивовижні інсталяції.
Серце України, що б’ється швидше, коли ви поруч; розписаний вручну рожевий вагон, в якому звучать сни та мрії; стіна зі 100 кілограмів бурштину; інсталяція з українського інь-ян — вугілля та солі; хата-мазанка з відтвореними малюнками художниці Поліни Райко; Тунель кохання; дно Чорного моря; мініатюри антарктичної станції «Академік Вернадський», Національного художнього музею та Київського залізничного вокзалу; голограма Києво-Могилянської академії, бездонна печера, 12-метрова діорама і багато іншого.
4. Відчути себе дитиною
Проєкт відкриває величезне купе: у ньому ви знову маленькі, а ваша перша подорож тільки починається. І далі Ukraine WOW знову і знову викликає дитячий захват. Тільки у блоці «Зупинка» — понад 40 комірок із захопливими атракціями: від вітру з моря у Сергіївці, який дме в обличчя, до гудіння бджолиного рою; від співу вокзалів України до вітань із різних регіонів; від маски на свято Маланки до справжнього Каннського лева; від маленьких старовинних квитків, що давали право вийти на перон, до кримських черепашок, які повертають вас на берег Чорного моря, повертають у дитинство.
5. Дізнатися надзвичайні факти із географії, промисловості, культури та історії України.
Коли з’явилася перша письмова згадка про Україну? Як народилася перша українська партія? Хто з українців отримав «Оскар»? Де проходить найдовший залізничний маршрут? Чи правда, що в Україні живуть рожеві пелікани?
Ukraine WOW — це можливість дізнатися понад 1000 цікавих фактів про Україну та наново відкрити її для себе.
А ще подивитися перший фільм Олександра Довженка та одне з останніх відео Богдана Ступки з його щемким зізнанням у коханні до України.
6. Номінувати свої вау-факти.
Коли проєкт тільки починався, хотілося розказати про все найкраще, що є в Україні, але майже одразу стало зрозуміло, що ця місія нездійсненна. Адже наша країна сповнена вау-історій, людей, місць та подій. Наприкінці Ukraine WOW ви зможете самі розповісти про ті «вау», яких на проєкті не побачили, — і вони з’являться на стіні виставкового простору вже за тиждень.
7. Зрозуміти, що все залежить тільки від вас, коли будете приводити в дію головну інсталяцію Ukraine WOW.
Над створенням Ukraine WOW працює агенція Gres Todorchuk. Куратори проєкту — Євгеній Стасіневич та Ксенія Малих. Дизайн Ukraine WOW розробила агенція Banda, автори бренду України — Ukraine NOW. Мультимедійні інсталяції готує команда Photinus. Серед численних партнерів Ukraine WOW: Ukrainer, Depositphotos, «Книга-мандрівка. Україна», Pictoric, Expolight, Fiori, Ощадбанк, Кернел, ОККО, Interpipe, Dragon Capital, Глуско, Socar, GE Global Growth Organization та інші.
Де: Київський центральний залізничний вокзал, виставковий простір «Будівля багажного відділення з рампою, корпус В».
Коли: 14 листопада – 29 грудня (понеділок вихідний), 11:00-20:00.
Вхід: 50 грн.
Раніше повідомлялося, що на центральному залізничному вокзалі в Києві відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW.
Виставка відкриється в новому виставкому просторі, який знаходиться біля 14-ї колії та платформи «Київ-Бориспіль Експрес».