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Чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася від громадянства Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася від громадянства Росії
З 2018 по 2020 рік Семенова відбувала дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил

Семенова тепер на міжнародному рівні представлятиме Ізраїль

Виконком Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) затвердив перехід чемпіонки світу з художньої гімнастики у складі збірної Росії 28-річної Олександри Семенової у команду Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу World Gymnastics.

У 2014 році Семенова стала чемпіонкою світу у групових вправах із трьома м'ячами та двома стрічками. Спортсменка також є володаркою двох золотих та однієї срібної нагороди Чемпіонату Європи 2014. 

З 2018 по 2020 рік Семенова відбувала дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, у її допінг-пробі виявили фурасемід.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: громадянство росія художня гімнастика

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