З 2018 по 2020 рік Семенова відбувала дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил

Семенова тепер на міжнародному рівні представлятиме Ізраїль

Виконком Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) затвердив перехід чемпіонки світу з художньої гімнастики у складі збірної Росії 28-річної Олександри Семенової у команду Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу World Gymnastics.

У 2014 році Семенова стала чемпіонкою світу у групових вправах із трьома м'ячами та двома стрічками. Спортсменка також є володаркою двох золотих та однієї срібної нагороди Чемпіонату Європи 2014.

З 2018 по 2020 рік Семенова відбувала дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, у її допінг-пробі виявили фурасемід.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.