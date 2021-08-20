Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України

День Державного Прапора України у столиці вперше відбудеться на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні»

23 серпня в Києві заплановано урочисте святкування з нагоди Дня Державного Прапора. Про це повідомив Департамент суспільних комунікацій Київської міської держадміністрації, який займається організацією заходів.

«Цього року місто традиційно відзначить свято в урочистій атмосфері. Заходи пройдуть на території Національного музею історії України у Другій світовій війні за участі киян. Зокрема, ветерани АТО та ООС піднімуть на флагшток найбільший державний прапор. А 30 юних мешканців столиці, які є переможцями шкільних олімпіад, творчих фестивалів та спортивних змагань, з рук міського голови отримають паспорти громадян України у вигляді ID-карток», – розповів директор Департаменту суспільних комунікацій Роман Лелюк.

День Державного Прапора України у столиці вперше відбудеться на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Локація обрана не випадково. Минулого року тут було відкрито меморіал із найбільшим прапором. Крім того, саме з печерських пагорбів український стяг видно з багатьох місць. Церемонія підняття Державного Прапора України відбудеться за участю київського міського голови та загальновійськового взводу роти Почесної варти.

Нагадаємо, що до Дня Державного Прапора України та 30-річчя Незалежності України було встановлено новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Конструкція оновленого тризуба більш легка та оснащена поворотним механізмом.

Сам флагшток нині є найбільшим в Україні. Його висота становить близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

На самі урочистості прогнозується витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.