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    Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України

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    На флагштоку найбільшого державного прапора&nbsp;встановлено новий тризуб - Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України
    На флагштоку найбільшого державного прапора встановлено новий тризуб
    Фото: КМДА

    День Державного Прапора України у столиці вперше відбудеться на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні»

    23 серпня в Києві заплановано урочисте святкування з нагоди Дня Державного Прапора. Про це повідомив Департамент суспільних комунікацій Київської міської держадміністрації, який займається організацією заходів.

    «Цього року місто традиційно відзначить свято в урочистій атмосфері. Заходи пройдуть на території Національного музею історії України у Другій світовій війні за участі киян. Зокрема, ветерани АТО та ООС піднімуть на флагшток найбільший державний прапор. А 30 юних мешканців столиці, які є переможцями шкільних олімпіад, творчих фестивалів та спортивних змагань, з рук міського голови отримають паспорти громадян України у вигляді ID-карток», – розповів директор Департаменту суспільних комунікацій Роман Лелюк.

    День Державного Прапора України у столиці вперше відбудеться на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Локація обрана не випадково. Минулого року тут було відкрито меморіал із найбільшим прапором. Крім того, саме з печерських пагорбів український стяг видно з багатьох місць. Церемонія підняття Державного Прапора України відбудеться за участю київського міського голови та загальновійськового взводу роти Почесної варти.

    Нагадаємо, що до Дня Державного Прапора України та 30-річчя Незалежності України було встановлено новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Конструкція оновленого тризуба більш легка та оснащена поворотним механізмом.

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    Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України
    Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України
    Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України
    Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України
    Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України
    Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України
    Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України
    Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України

    Сам флагшток нині є найбільшим в Україні. Його висота становить близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

    На самі урочистості прогнозується витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.

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    Теги: Київ ветеран прапор День Незалежності КМДА
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    Ветерани АТО на київських пагорбах піднімуть найбільший прапор України