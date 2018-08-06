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    Уродженці Донеччини влаштували у Києві порностудію

    • Розсилка
    Уродженці Донеччини влаштували у Києві порностудію

    У порностудії за грошову винагороду «працювали» шість моделей

    На орендованих квартирах у Києві зловмисники знімали еротичне відео за участю дівчат та транслювали його у мережі інтернет. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    Як розповів в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами розташування студії у Святошинському районі та місцем проживання 47-річного організатора у Київській області і його спільників – 28-річного організатора та 21-річну модель, уродженців Донецької області.

    «Ми встановили, що у порностудії, яку організували зловмисники, за грошову винагороду «працювали» шість моделей. Дівчат попередньо підшукували із кола знайомих та навчали розміщувати відео порнографічного характеру на спеціальних сайтах, яке у подальшому збували за відповідну плату. Попередньо відомо, що організатор щомісячно отримував від 3000 до 5000 доларів США», - повідомив правоохоронець.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності -комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, гроші, спеціальні іграшки та еротичну білизну. Організаторів бізнесу та одну із учасниць затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною третьою статті 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави. Їм загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Нагадаємо, у середині липня у Києві правоохоронці встановили групу осіб, які організували та забезпечували діяльність порно веб-студії.

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