Уряд змінив порядок видачі субсидій: кому припинять виплати у Києві

Отримувачі субсидій повинні подати нову заявку на її отримання

З травня всі субсидіанти будуть отримувати виплати «живими» грошима. У зв’язку зі змінами всім претендентам на субсидію доведеться написати заяву на її отримання, зробити це громадяни мають протягом п’яти наступних місяців поштою або онлайн (з травня по вересень). Про нові правила отримання субсидій розказав заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко у програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

Так, житлова субсидія не призначатиметься, якщо хто-небудь зі складу домогосподарства або сім’ї має наступні активи або витрати:

протягом року перед зверненням за призначенням субсидії придбав земельну ділянку, квартиру (будинок), інше нерухоме майно, транспортний засіб (механізм), цінні папери та інші фінансові інструменти, віртуальні активи, будівельні матеріали та інші товари довгострокового вжитку на суму, яка на дату операції перевищувала 50 тис. грн;

на дату призначення житлової субсидії має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти, загальна сума яких перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, коли призначається житлова субсидія (56750 грн);

протягом року перед зверненням за субсидією здійснив операції з купівлі іноземної валюти (готівкові або безготівкові), а також банківських металів на суму, що перевищує 50 тис. грн;

також житлова субсидія не призначається, якщо хтось із повнолітніх членів сім’ї не вчився, не працював і не мав офіційного статусу безробітного;

ще одне обмеження пов’язане з перебуванням претендентів на субсидію за кордоном сукупно понад 60 днів. При цьому в 60-денний період перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами.

Також в Україні продовжить діяти ряд обмежень для охочих отримувати субсидії, зокрема, виплати домогосподарству не призначать, якщо:

площа житла становить: квартири – понад 130 кв. м, будинку – понад 230 кв. м. Виняток зробили для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, прийомних сімей, житлових приміщень для осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках тощо;

домогосподарство або член сім’ї за рік перед зверненням за субсидією витратили понад 50 тис. грн на покупку землі, нерухомості, транспортних засобів, будматеріалів або послуг (крім медичних);

хто-небудь зі складу домогосподарства або член сім’ї має у власності транспортний засіб, з дати випуску якого пройшло менше п’яти років (крім мопеда і причепа). Виняток – кошти, отримані безоплатно або на пільгових умовах;

родина не повернула переплачену суму житлової субсидії за попередні періоди;

є заборгованість по оплаті комунальних послуг та сплаті аліментів за понад 3 місяці.

«Якщо брати новий проєкт постанови, житлову субсидію прийдеться верифікувати кожен рік. Кожен рік доведеться звертатися за отриманням житлової субсидії особисто, або через телефон, або поштою, надавати новий пакет документів – а це виключно заява та декларація», – зазначив Бученко.

Зауважимо, всього в Україні близько 3 млн домогосподарств отримують житлову субсидію. Щодо того, скількох людей позбавили субсидій за 2021 рік, у Мінсоцполітики кажуть, що «якщо говорити про те, що виявляє верифікація, то це 2-3%».

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Субсидій позбавлятимуть у разі покупки на суму 50 тисяч гривень.

В Україні середній розмір субсидій в березні 2021 виріс на 13,6% в порівнянні з лютим. Допомога на оплату комуналки від держави отримали вже 2,95 млн сімей.

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