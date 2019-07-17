Призначено нового керівника поліції Київщини



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Андрій Нєбитов раніше обіймав посаду заступника начальника управління поліції Київщини

Зараз на заміщення вакантних посад у Переяслав-Хмельницькому відділі поліції оголошений конкурс з числа чинного поліцейського резерву

Голова Національної поліції України Сергій Князєв 17 липня представив нового керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, який раніше обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що рішення про призначення нового керівника поліції Київщини було прийнято після завершення службового розслідування за фактом трагічної загибелі 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

«Так, за результатами поліцейського розслідування притягнуто до відповідальності 12 працівників поліції. З них шість керівників районного відділу поліції звільнено з посад. Керівників управління превентивної діяльності притягнуто до дисциплінарної відповідальності», - заявили в Нацполіції.

Повідомляється, що зараз на заміщення вакантних посад у Переяслав-Хмельницькому відділі поліції оголошений конкурс з числа чинного поліцейського резерву.

«Подія, що призвела до смерті хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, лягла чорним клеймом на всю роботу поліції. Однак ми щоденно повинні повертати довіру людей», - заявив Князєв, звертаючись до особового складу поліції Київщини.

Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому з’явився третій підозрюваний.