У Києві поліція затримала чоловіка за підпал 12 автівок військовослужбовців

Фігуранта поліцейські викрили «на гарячому» під час закладки запалювального пристрою

Столичні правоохоронці затримала чоловіка за підпал 12 автівок військовослужбовців у Києві. Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Як зазначається, фігуранта поліцейські викрили «на гарячому» під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним ставленням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває.

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Слідчі поліції повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, Служба безпеки України заявила, що затримала на Київщині ще одного російського агента-коригувальника. Попередньо, зловмисник за гроші працював на головне управління Генерального штабу РФ.