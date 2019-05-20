Увага, розшук! На Київщині зникла 16-річна дівчина (фото)



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Марія Осіпова зникла 16 травня Фото: Київ оперативний

Дівчина поїхала на навчання в Київ і не повернулся додому

Вишгородським відділом поліції розшукується 16-річна Марія Осіпова.

16 травня близько 07:00 дівчина залишила місце мешкання у с. Старі Петрівці, поїхавши на навчання до Києва, і наразі її місце перебування невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 165 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся чорне, коротке (зачіска «каре») з висвітленими кінчиками. На передпліччі лівої руки має татуювання із зображенням змії.

Дівчина була одягнена: чорна спортивна куртка фірми Adidas, штани сині, кросівки чорного кольору Puma. Може мати інший одяг.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляти на номер спецлінії поліції «102» або 04596-2-20-65 (чергова частина Вишгородського ВП).