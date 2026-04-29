Двоє шестикласників «заради жарту» анонсували напад на столичний ліцей

Правоохоронці та керівництво ліцею проводять роз’яснювальну бесіду з учнем та його батьками

У Голосіївському районі шестикласники створили фейковий акаунт, щоб «пожартувати» про напад на рідну школу. Поліція жарт не оцінила

У Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності батьків двох шестикласників, які опублікували в соцмережах фейкове відео про нібито підготовку нападу на ліцей. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Про загрозу правоохоронцям повідомила адміністрація навчального закладу. До освітян звернулися стурбовані батьки, які натрапили в інтернеті на відео про ймовірний напад на ліцей, де навчаються їхні діти.

За неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини на батьків учнів складено адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП Фото: Національна поліція Києва

Поліція Голосіївського району негайно направила до закладу освіти наряди для посилення безпеки. Водночас ювенальні поліцейські та фахівці кіберполіції розпочали пошук автора повідомлення.

Як з’ясувалося, «терористом» виявився учень шостого класу цього ж ліцею, який разом із однокласником створив фейковий акаунт у соцмережі та «заради жарту» опублікував відео про намір вчинити напад.

Правоохоронці провели зі школярами роз’яснювальну роботу, наголосивши, що подібні дії під час війни розцінюються як реальна загроза і тягнуть за собою сувору відповідальність. Оскільки підлітки ще не досягли віку кримінальної відповідальності, за їхні вчинки відповіли дорослі.

На батьків обох учнів складено адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, Національна поліція України продовжує масштабну перевірку об’єктів по всій країні після масової розсилки повідомлень про замінування. Повідомляється, що протягом дня, 30 березня, на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, банків та підприємств надійшло 1216 анонімних повідомлень.