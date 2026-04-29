Двоє шестикласників «заради жарту» анонсували напад на столичний ліцей

Правоохоронці та керівництво ліцею проводять роз’яснювальну бесіду з учнем та його батьками
фото: Національна поліція України

У Голосіївському районі шестикласники створили фейковий акаунт, щоб «пожартувати» про напад на рідну школу. Поліція жарт не оцінила

У Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності батьків двох шестикласників, які опублікували в соцмережах фейкове відео про нібито підготовку нападу на ліцей. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Про загрозу правоохоронцям повідомила адміністрація навчального закладу. До освітян звернулися стурбовані батьки, які натрапили в інтернеті на відео про ймовірний напад на ліцей, де навчаються їхні діти.

За неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини на батьків учнів складено адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП
Фото: Національна поліція Києва

Поліція Голосіївського району негайно направила до закладу освіти наряди для посилення безпеки. Водночас ювенальні поліцейські та фахівці кіберполіції розпочали пошук автора повідомлення.

Як з’ясувалося, «терористом» виявився учень шостого класу цього ж ліцею, який разом із однокласником створив фейковий акаунт у соцмережі та «заради жарту» опублікував відео про намір вчинити напад.

Правоохоронці провели зі школярами роз’яснювальну роботу, наголосивши, що подібні дії під час війни розцінюються як реальна загроза і тягнуть за собою сувору відповідальність. Оскільки підлітки ще не досягли віку кримінальної відповідальності, за їхні вчинки відповіли дорослі.

На батьків обох учнів складено адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей). 

Нагадаємо, Національна поліція України продовжує масштабну перевірку об’єктів по всій країні після масової розсилки повідомлень про замінування. Повідомляється, що протягом дня, 30 березня, на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, банків та підприємств надійшло 1216 анонімних повідомлень.

Читайте також

18 квітня 2026 року у Голосіївському районі Києва сталася масова стрілянина, яку правоохоронці офіційно кваліфікували як теракт
Теракт у Києві: деталі від глави МВС і незручні висновки для всієї системи
21 квiтня, 12:15
Квартира в будинку за адресою вулиця Володимирська, 19, розташованому навпроти Софійської площі
Оренда житла у Києві: який вигляд має квартира за 130 тис. грн з видом на Софійську площу
8 квiтня, 16:32
На на період свят у столиці збільшать кількість патрулів
Нічні Великодні служби у Києві: як відвідати храм і не порушити комендантську годину
9 квiтня, 17:19
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
У Києві 11 квітня низка автобусів курсуватиме зі змінами: перелік маршрутів
10 квiтня, 20:57
Через дії посадовця громада втратила нежитлове приміщення у Солом’янському районі площею 575 кв. м та значні кошти від оренди
Керівник одного з департаментів КМДА отримав підозру через збитки громаді на понад 8,7 млн грн
14 квiтня, 08:24
Після невдалої операції підозрюваний лікар звільнився з медичного центру
Пацієнт осліп, перед судом постане лікар-отоларинголог
15 квiтня, 14:11
Ігор Савченко загинув 18 квітня під час теракту у Києві
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
20 квiтня, 11:03
Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль
Конфлікт між водієм і пішоходом на Харківському масиві столиці закінчився стріляниною
22 квiтня, 08:24
Спочатку міська влада обіцяла проводити ремонт без повного закриття руху
Рух трамваїв та автобусів біля метро «Чернігівська»: схема на час ремонту
23 квiтня, 12:52

ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
