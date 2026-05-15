У Києві росіяни зруйнували будинок загиблого воїна: тіло його доньки знайшли під завалами

Рятувальники на місці влучання ракети у дев'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі Києва

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Євген Яковлєв із позивним «Рижий» загинув на фронті у 2023 році, залишивши дружину та двох доньок

Серед жертв наймасованішого ракетного удару по Києву – Любава, донька полеглого захисника Євгена Яковлєва з позивним «Рижий». Дівчинку 2013 року народження рятувальники виявили у зруйнованому будинку Дарницького району, де раніше мешкала сім'я бійця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію сторінки «Їх убила Росія».

Загиблий військовий раніше жив у зруйнованому будинку

Євген Яковлєв із позивним «Рижий» став до лав сил територіальної оборони від початку повномасштабного вторгнення. Він воював у гарячих точках Донецької та Луганської областей у складі стрілецьких підрозділів і загинув під час виконання бойового завдання 7 квітня 2023 року. Після загибелі захисника в родині залишилися дружина та дві доньки.

На фасаді ліцею №88, де навчався Євген Яковлєв, встановлено меморіальну дошку на його честь.

Одну доньку знайшли загиблою, другу шукають

Рятувальники практично одразу після обвалення конструкцій виявили тіло Любави – молодшої доньки загиблого бійця, 2013 року народження. Доля старшої доньки, яка, за попередніми даними, також перебувала у будинку, наразі невідома – пошуково-рятувальна операція на місці триває.

Кількість жертв удару по Києву зростає

Удар по Дарницькому району – частина масованої комбінованої атаки на Київ в ніч на 14 травня. Росія застосувала балістичні ракети та безпілотники, влучання зафіксовані у дев'яти районах столиці. Найбільше постраждав Дарницький, де ракета частково зруйнувала дев'ятиповерховий житловий будинок.

Загалом унаслідок атаки загинув 21 житель столиці, з них троє дітей, постраждали 47 осіб. У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби: на всіх комунальних будівлях приспущено прапори, розважальні заходи заборонено.



Нагадаємо, нічний удар по Дарницькому району став найбільшим за кількістю жертв за останні місяці. Понад десять людей після атаки вважалися зниклими безвісти – до їхніх пошуків залучили шість кінологічних розрахунків та 177 рятувальників із важкою технікою.