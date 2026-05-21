Квітковий код нації: до Дня вишиванки столичні зеленбудівці створили унікальні клумби

Ірина Міллер
Клумба-вишиванка в Оболонському районі столиці
фото: комунальне об'єднання «Київзеленбуд»
У третій четвер травня Київ розквітнув особливими традиційними орнаментами, висадженими з тисяч яскравих квітів

Сьогодні, 21 травня, Україна та українці по всьому світу відзначають День вишиванки – свято, яке стало символом єдності, національної пам’яті, незламності та глибокої любові до рідної землі. У цей день столиця традиційно вбралася в особливі шати: святкові сорочки одягли не лише містяни, а й київські парки та сквери. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу комунального об'єднання «Київзеленбуд».

Столицю прикрасили яскраві квіткові композиції у формі традиційних українських орнаментів. Кожна така клумба – це не просто елемент благоустрою, а справжній квітковий код, де у візерунках закладено історію та традиції нашого народу, зазначають комунальники. 

Столицю прикрасили яскраві квіткові композиції, створені за мотивами традиційної української вишиванки
фото: комунальне об'єднання «Київзеленбуд»

Для оздоблення тематичних патріотичних клумб київські озеленювачі використовували посадкові матеріали переважно власного вирощування з міських оранжерей.

Помилуватися унікальними «вишитими» квітниками кияни та гості міста можуть у зелених зонах столиці
фото: комунальне об'єднання «Київзеленбуд»

Щоб відтворити геометричні та рослинні елементи української вишивки, підбирали рослини з різною текстурою та насиченими кольорами:

  • Чорнобривці та сальвія – для класичних вогняно-червоних і теплих жовтих ліній;
  • Колеус та седум – для створення глибоких контрастних відтінків;
  • Алісум, хлорофітум та агератум – для ніжних білих, зелених і блакитних акцентів.

«Вишиванка – не просто одяг. У її орнаментах закладені історія, традиції та наш генетичний код. Кожна квітка, кожен візерунок на цих клумбах – це про любов до свого, про повагу до коріння та віру в майбутнє України», – наголошують у «Київзеленбуді».

Помилуватися унікальними «вишитими» квітниками кияни та гості міста можуть у зелених зонах кожного району столиці.

Нагадаємо, День вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня, пропонується офіційно визнати державним святом. Із такою ініціативою виступила громадська організація «Захист Держави», яка зараз у всіх областях України збирає підписи під відповідним зверненням до Верховної Ради. До цієї акції разом із багатьма українцями долучаються військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже привітали українців з Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.  

