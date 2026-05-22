Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)

Із 22 до 31 травня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Роботи проводитимуть в обидва боки Гостомельського шосе з почерговим перекриттям ділянок.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 22 до 31 травня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе у Святошинському районі (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 25 травня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у напрямку станції метро «Почайна». На час робіт рух транспорту організують крайньою лівою та крайньою правою смугами.