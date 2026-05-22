Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)
Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
фото з відкритих джерел
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити

Із 22 до 31 травня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Роботи проводитимуть в обидва боки Гостомельського шосе з почерговим перекриттям ділянок.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 22 до 31 травня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе у Святошинському районі (схема)
Із 22 до 31 травня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе у Святошинському районі (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 25 травня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у напрямку станції метро «Почайна». На час робіт рух транспорту організують крайньою лівою та крайньою правою смугами.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

