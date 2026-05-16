У центрі Хмельницького легковик збив пішоходів на тротуарі та врізався у стовп

Надія Карбунар
glavcom.ua
glavcom.ua
Технічні служби піднімають стовп, якого збила автівка
фото: glavcom.ua
На ділянці дороги, де сталася ДТП, працюють слідчі та патрульна поліція

Моторошна дорожньо-транспортна пригода трапилася у центрі Хмельницького. Поблизу торгового центру «Оазис» BMW виїхав на тротуар, збив двох людей та врізався у стовп. Про це повідомляє «Главком».

Одного із пішоходів затисло між капотом та стовпом. Тіло довелося деблокувати рятувальникам. Інший пішохід внаслідок удару відлетів на середину проїжджої частини.

На ділянці дороги, де сталася ДТП, працюють слідчі та патрульна поліція, які встановлюють всі обставини трагедії.

Як розповів «Суспільному» директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк, у ДТП загинула жінка близько 50 років. Ще одного потерпілого ушпиталили. 

«Чоловіка з політтравмою доставили в Хмельницьку обласну лікарню. Йому приблизно 22 роки. Стан критичний», – зазначив Олександр Костюк.

Нагадаємо, 12 травня, в місті Ірпінь сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула восьмирічна дитина. Дівчинку збила вантажівка під час виконання маневру. 

Подібна трагедія сталася на початку травня у селищі Гатне Фастівського району. Водій автомобіля Peugeot рухався по дорозі у Гатному. На перехресті з’явився електросамокат, на якому було двоє дітей. Сталася ДТП. Один з хлопчиків загинув на місці, іншого терміново доправили до медичного закладу у Києві. Дитина отримала численні травми. Загиблому хлопчику було 10 років, а тому що отримав травми – вісім.

