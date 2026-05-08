На Оболоні з вікна з вікна 11-го поверху будинку випав чоловік: деталі трагедії

Особа загиблого встановлюється

В Оболонському районі Києва в п’ятницю, 8 травня, з вікна на 11 поверсі житлового будинку випав чоловік. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, інформує «Главком».

«Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, чоловік випав з вікна одинадцятого поверху багатоповерхівки та від отриманих тілесних ушкоджень загинув до прибуття лікарів», – йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка в Оболонському районі столиці фото: поліція Києва/Telegram

Як зазначили в пресслужбі, наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції, оперативники та судово-медичний експерт. Особа загиблого встановлюється.

Нагадаємо, на (вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі Києва 6 травня жінка випала з вікна квартири на 13 поверсі. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Обставини трагічного випадку встановлять правоохоронці.