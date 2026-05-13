Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль
Патрульні зупинили автомобіль зловмисника в іншому районі міста
У Києві патрульні затримали чоловіка, який під час бійки відкрив вогонь в Оболонському районі. Після пострілу підозрюваний разом із супутниками втік на автомобілі Peugeot, однак поліцейські виявили транспортний засіб у Дніпровському районі столиці та затримали ймовірного стрільця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Правоохоронці з’ясували, що під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів у різні частини тіла 27-річного потерпілого. Останній серйозних ушкоджень не тримав. Після цього нападник сів до автомобіля та поїхав з місця вчинення злочину.
«У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та на пошуки зловмисника орієнтували наряди поліції. Оперативники спільно із аналітиками кримінального аналізу встановили, що до злочину причетний 38-річний місцевий мешканець», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що патрульні зупинили автомобіль зловмисника в іншому районі міста. Слідчі вилучили із транспортного засобу револьвер під патрон Флобера та затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Подільському районі столиці правоохоронці затримали місцевого мешканця, який влаштував стрілянину. За попередніми даними, між двома чоловіками спалахнула бійка, під час якої один із учасників застосував травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у бік суперника. Чоловік отримав поранення, проте його стан оцінюють як задовільний. Наразі на місці інциденту працюють патрульні та слідчо-оперативна група, які з’ясовують усі деталі події. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій затриманого.
