Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль

Під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Патрульні зупинили автомобіль зловмисника в іншому районі міста

У Києві патрульні затримали чоловіка, який під час бійки відкрив вогонь в Оболонському районі. Після пострілу підозрюваний разом із супутниками втік на автомобілі Peugeot, однак поліцейські виявили транспортний засіб у Дніпровському районі столиці та затримали ймовірного стрільця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Під час сварки, що виникла між чоловіками, 38-річний місцевий мешканець дістав револьвер фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці з’ясували, що під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів у різні частини тіла 27-річного потерпілого. Останній серйозних ушкоджень не тримав. Після цього нападник сів до автомобіля та поїхав з місця вчинення злочину.

Автівка, на якій намагався втекти стрілок фото: Національна поліція України/Facebook

«У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та на пошуки зловмисника орієнтували наряди поліції. Оперативники спільно із аналітиками кримінального аналізу встановили, що до злочину причетний 38-річний місцевий мешканець», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що патрульні зупинили автомобіль зловмисника в іншому районі міста. Слідчі вилучили із транспортного засобу револьвер під патрон Флобера та затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зброя, вилучена під час затримання підозрюваного фото: Національна поліція України/Facebook

Гільзи, знайдені на місці конфлікту Фото :Національна поліція України/Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці правоохоронці затримали місцевого мешканця, який влаштував стрілянину. За попередніми даними, між двома чоловіками спалахнула бійка, під час якої один із учасників застосував травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у бік суперника. Чоловік отримав поранення, проте його стан оцінюють як задовільний. Наразі на місці інциденту працюють патрульні та слідчо-оперативна група, які з’ясовують усі деталі події. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій затриманого.