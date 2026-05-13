Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль
Під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів
фото: Національна поліція України/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Патрульні зупинили автомобіль зловмисника в іншому районі міста

У Києві патрульні затримали чоловіка, який під час бійки відкрив вогонь в Оболонському районі. Після пострілу підозрюваний разом із супутниками втік на автомобілі Peugeot, однак поліцейські виявили транспортний засіб у Дніпровському районі столиці та затримали ймовірного стрільця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.  

Під час сварки, що виникла між чоловіками, 38-річний місцевий мешканець дістав револьвер
Під час сварки, що виникла між чоловіками, 38-річний місцевий мешканець дістав револьвер
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці з’ясували, що під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів у різні частини тіла 27-річного потерпілого. Останній серйозних ушкоджень не тримав. Після цього нападник сів до автомобіля та поїхав з місця вчинення злочину.

Автівка, на якій намагався втекти стрілок
Автівка, на якій намагався втекти стрілок
фото: Національна поліція України/Facebook

«У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та на пошуки зловмисника орієнтували наряди поліції. Оперативники спільно із аналітиками кримінального аналізу встановили, що до злочину причетний 38-річний місцевий мешканець», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що патрульні зупинили автомобіль зловмисника в іншому районі міста. Слідчі вилучили із транспортного засобу револьвер під патрон Флобера та затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зброя, вилучена під час затримання підозрюваного
Зброя, вилучена під час затримання підозрюваного
фото: Національна поліція України/Facebook
Гільзи, знайдені на місці конфлікту
Гільзи, знайдені на місці конфлікту
Фото :Національна поліція України/Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Подільському районі столиці правоохоронці затримали місцевого мешканця, який влаштував стрілянину. За попередніми даними, між двома чоловіками спалахнула бійка, під час якої один із учасників застосував травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у бік суперника. Чоловік отримав поранення, проте його стан оцінюють як задовільний. Наразі на місці інциденту працюють патрульні та слідчо-оперативна група, які з’ясовують усі деталі події. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій затриманого.

Читайте також:

Теги: стрілянина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нападник – Дмитро Васильченков, колишній військовий ЗСУ
Усі дії записував на диктофон. Глава МВС оприлюднив нові факти про терориста, що вбив людей на Деміївці
21 квiтня, 10:57
Ігор Клименко висунув жорстку вимогу щодо нових призначень у Нацполіції
Теракт у Києві. Глава МВС розказав, які зміни чекають патрульних
21 квiтня, 12:09
Цвітіння тюльпанів у Києві – завжди очікуване свято, на яке з нетерпінням чекають і мешканці, і гості столиці
У столиці розпочався сезон тюльпанів: перелік адрес, де можна помилуватися красою
22 квiтня, 18:35
Правоохоронці та керівництво ліцею проводять роз’яснювальну бесіду з учнем та його батьками
Двоє шестикласників «заради жарту» анонсували напад на столичний ліцей
29 квiтня, 09:55
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
5 травня, 05:16
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продовольчі ярмарки у столиці 5-10 травня: повний перелік локацій
4 травня, 13:10
За скоєне зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі
Нажився на «єВідновленні»: у Києві шахрай видурив у пенсіонерки 230 тис. грн
6 травня, 11:47
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
Вчора, 05:39
85% раку шкіри в медичних закладах Києва виявляють саме під час профілактичних оглядів. Це свідчить про високу ефективність чекапів
Стало відомо, скільки випадків раку шкіри у столиці виявляється під час чекапів
11 травня, 17:11

Новини

Розбещення дитини у туалеті медзакладу: поліція Києва затримала підозрюваного
Розбещення дитини у туалеті медзакладу: поліція Києва затримала підозрюваного
Удар дрона по передмістю Києва: у Хотянівці загорівся двоповерховий будинок (фото)
Удар дрона по передмістю Києва: у Хотянівці загорівся двоповерховий будинок (фото)
Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль
Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль
Уламки дрона впали в Оболонському районі столиці, руйнувань і постраждалих немає
Уламки дрона впали в Оболонському районі столиці, руйнувань і постраждалих немає
У Києві відкривається виставка робіт оборонця Маріуполя, створених після 35 місяців полону
У Києві відкривається виставка робіт оборонця Маріуполя, створених після 35 місяців полону
Ударив ножем під час сварки: мешканцю Боярки загрожує до 10 років за вбивство знайомого
Ударив ножем під час сварки: мешканцю Боярки загрожує до 10 років за вбивство знайомого

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua