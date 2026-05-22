Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смертельна ДТП у Василькові: під колесами вантажівки DAF загинула літня жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Смертельна ДТП у Василькові: під колесами вантажівки DAF загинула літня жінка
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої
фото: Національна поліція України/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За попередніми даними правоохоронців, 48-річний водій вантажного автомобіля DAF збив літню жінку, коли вона переходила дорогу у невстановленому місці

У місті Васильків, що на Обухівщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами вантажівки загинула 80-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

Трагедія сталася вчора, 21 травня. За попередніми даними правоохоронців, 48-річний водій вантажного автомобіля DAF збив літню жінку, коли вона переходила дорогу у невстановленому місці.

Потерпілу з важкими травмами встигли доставити до лікарні, проте врятувати її життя медикам не вдалося – жінка померла в медзакладі.  

ДТП сталася у Василькові 21 травня.
ДТП сталася у Василькові 21 травня.
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 332 ДТП через неналежний стан доріг оформила поліція в Україні торік. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП.  

Читайте також:

Теги: Київщина ДТП смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майже на третину поменшало ДТП через поганий стан доріг в Україні
Погані дороги рідше стають причиною ДТП: як змінилася ситуація за рік
Вчора, 09:16
Окупантам повідомлено про підозру
Знущалися з жителів Київщини та закатували працівника поліції: встановлено ще двох окупантів
20 травня, 08:23
Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання
Ударив ножем під час сварки: мешканцю Боярки загрожує до 10 років за вбивство знайомого
13 травня, 12:52
Кларк виступав у НБА з 2019 року
Пішов з життя гравець клубу НБА «Мемфіс» Брендон Кларк
12 травня, 21:56
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
Гроза та шквали насуваються на Київ: оголошено жовтий рівень небезпеки
11 травня, 15:57
Після суперечки водій Mercedes здійснив кілька пострілів у напрямку автівки Skoda та поїхав
Конфлікт на дорозі: затримано водія Mercedes, який стріляв у інше авто
7 травня, 13:38
Зеленський: Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів
Україна діятиме дзеркально. Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки
5 травня, 09:57
Внаслідок російських ударів постраждали троє людей
Нічна атака на Київщину: ворог ударив по житловому сектору, є поранені
5 травня, 06:44
Федієнко зазначив, що за підсумками перевірки критичних порушень не виявлено
Перевірка ТЦК на Київщині: нардеп Федієнко розкрив правду про умови
29 квiтня, 10:57

Новини

Смертельна ДТП у Василькові: під колесами вантажівки DAF загинула літня жінка
Смертельна ДТП у Василькові: під колесами вантажівки DAF загинула літня жінка
На Київщині затримано чоловіка, який зберігав удома понад 30 гранат
На Київщині затримано чоловіка, який зберігав удома понад 30 гранат
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 травня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 травня
Зима без світла: на Форумі ОСББ озвучено план порятунку багатоповерхівок
Зима без світла: на Форумі ОСББ озвучено план порятунку багатоповерхівок
У Києві фрагмент ворожого дрона опинився в контейнері для побутового сміття
У Києві фрагмент ворожого дрона опинився в контейнері для побутового сміття
Різанина через гучну музику в Києві: нападник отримав 11 років тюрми
Різанина через гучну музику в Києві: нападник отримав 11 років тюрми

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua