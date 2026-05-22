Смертельна ДТП у Василькові: під колесами вантажівки DAF загинула літня жінка

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

За попередніми даними правоохоронців, 48-річний водій вантажного автомобіля DAF збив літню жінку, коли вона переходила дорогу у невстановленому місці

У місті Васильків, що на Обухівщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами вантажівки загинула 80-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Трагедія сталася вчора, 21 травня. За попередніми даними правоохоронців, 48-річний водій вантажного автомобіля DAF збив літню жінку, коли вона переходила дорогу у невстановленому місці.

Потерпілу з важкими травмами встигли доставити до лікарні, проте врятувати її життя медикам не вдалося – жінка померла в медзакладі.

ДТП сталася у Василькові 21 травня. фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 332 ДТП через неналежний стан доріг оформила поліція в Україні торік. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП.