Увечері столична підземка перейде на особливий режим роботи



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28 серпня київський метрополітен працюватиме на годину довше

Метрополітен вводить особливий режим роботи деяких станцій на час проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський»

У зв’язку із проведенням футбольного матчу на НСК «Олімпійський» у вівторок, 28 серпня, із 21:00 до 22:00 вводиться особливий режим роботи станцій київського метро. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен.

Зокрема:

станція метро «Олімпійська» не працюватиме;

станція метро «Площа Льва Толстого» закривається на вхід;

станція «Палац спорту» закривається на вихід.

Окрім того, можливе обмеження входу на ці станції після 23:00.

Також повідомляється, що 28 серпня київський метрополітен працюватиме на годину довше.

Останній поїзд відправлятиметься із кожної станції у різний час, із центру міста – близько 01:15. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі.