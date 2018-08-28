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    Увечері столична підземка перейде на особливий режим роботи

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    <p>28 серпня київський метрополітен працюватиме на годину довше</p> - Увечері столична підземка перейде на особливий режим роботи

    28 серпня київський метрополітен працюватиме на годину довше

    Метрополітен вводить особливий режим роботи деяких станцій на час проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський»

    У зв’язку із проведенням футбольного матчу на НСК «Олімпійський» у вівторок, 28 серпня, із 21:00 до 22:00 вводиться особливий режим роботи станцій київського метро. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен.

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    Зокрема:

    • станція метро «Олімпійська» не працюватиме;
    • станція метро «Площа Льва Толстого» закривається на вхід;
    • станція «Палац спорту» закривається на вихід.

    Окрім того, можливе обмеження входу на ці станції після 23:00.

    Також повідомляється, що 28 серпня київський метрополітен працюватиме на годину довше.

    Останній поїзд відправлятиметься із кожної станції у різний час, із центру міста – близько 01:15. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі.

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