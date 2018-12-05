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    В аеропорту «Київ» літак не розминувся з генератором (фото)

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    В результаті зіткнення з літаком автомобіль перекинувся на бік - В аеропорту «Київ» літак не розминувся з генератором (фото)
    В результаті зіткнення з літаком автомобіль перекинувся на бік
    Фото: Роман Сініцин, Facebook

    Рейс «Київ - Одеса» перенесено

    У середу, 5 грудня, в аеропорту «Київ» літак авіакомпанії «МоторСіч» ЯК-40 зіткнувся з наземним генератором. В результаті зіткнення автомобіль перекинувся на бік.

    Рейс «Київ - Одеса», який повинен був виконати ЯК-40, перенесено. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-секретаря аеропорту «Київ» Галину Богданенко.

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    На борту літака знаходилися люди. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Подробиці інциденту поки невідомі.

    Виліт літака в напрямку Одеси перенесено з 9:50 на 14:00.

    Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України оштрафував міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського на 681 тис. грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

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