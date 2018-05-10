В Апеляційному суді Києва шукають бомбу

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Будівлю Апеляційного суду Києва та територію навколо нього оглядають правоохоронці та фахівці профільних служб

Повідомлення про небезпечний предмет в приміщенні судової установи столичні поліцейські отримали близько 13:00

Сьогодні, 10 травня, на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що у судовій установі, розташованій на вулиці Солом’янській, закладена вибухівка. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначимо, що мова йде про Апеляційний суд Києва.

На місце події одразу виїхали правоохоронці та фахівці профільних служб. Наразі працівники поліції ретельно оглядають об’єкт та прилеглу до нього територію.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка наразі триває.