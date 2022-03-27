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    Єрмак пояснив, що має зробити Захід для припинення війни

    Окупанти намагаються повністю знищити українські міста - Єрмак пояснив, що має зробити Захід для припинення війни
    Окупанти намагаються повністю знищити українські міста
    фото з відкритих джерел

    Керівник Офісу президента нагадав, що росіяни ведуть війну по всій території України

    Якщо західні країни хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше, то вони мають закрити небо над нашою країною. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

    «Росіяни ведуть війну по всій території України. І якщо західні партнери справді хочуть її зупинити якнайшвидше, як це декларують, то вони мають закрити наше небо. Це унеможливить бомбардування наших міст, громадянської інфраструктури», – написав він у Telegram.

    Раніше Андрій Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Російську Федерацію державою-терористом.

    «Російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми не лише через технічну відсталість і брак високоточних боєприпасів. Вони це роблять, щоб викликати жах. Тому я закликав партнерів: час визнати Російську Федерацію державою-терористом. Офіційно. Час визнати Збройні Сили Російської Федерації терористичною організацією. Час визнати їх злочинною організацією», – сказав Андрій Єрмак.

    Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

    21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    Єрмак пояснив, що має зробити Захід для припинення війни