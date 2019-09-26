В Києві педофіл в маршрутці чіплявся до дівчинки



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Збоченець переслідував дитину в маршрутному автобусі

В Києві педофіл в маршрутці чіплявся до 11-річної дівчинки.

Про це в паблік Борщагівка інфо розповіла мати дівчинки, яка стала жертвою педофіла.

За версією автора поста, її дочка піддалася приставанням педофіла в маршрутці №510.

«Батьки! Увага! Будьте пильними !!! Моя дочка (їй 11 років), за маршрутом 510 маршрутки піддалася домагання педофіла. Перший раз добиралася додому самостійно, сіла в маршрутку 510 на зупинці Потапова (їй їхати пару зупинок) .. Цей уб***ок намагався розстебнути їй ширінку штанів, вона відскочила, злякалася, вдома посоромилася розповісти (зрозумійте вік .. страх .. сором ..). Вчора 24.09.19 о 8:00 ранку я провела дітей (дочка і сина - йому 8 років) посадила в маршрутку .. історія повторилася. Дочка все розповіла, зізналася», - написала жінка.

Вона зазначила, що 25 вересня зловмисник був помічений на зупинці Якуба Колоса. Жінка написала заяву до поліції.

Нагадаємо, у Львівській області 37-річний чоловік викрав 14-річну дівчину.