У Києві будівельники краном розбирають залишки історичної садиби Зеленських
Садиба Зеленських визнана пам'яткою історії та архітектури
Сьогодні, 21 березня 2025 року, робітники почали розбирати залишки знищеної у серпні 2024 року садиби Зеленських. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пам'яткоохоронця Дмитра Перова.
Повідомляється, що комунальники підігнали кран і почали розбирати залишки будівлі, яка визнана пам'яткою історії та архітектури.
Небайдужі кияни вже викликали правоохоронців. Національна поліція України відреагувала і прибула на місце події.
Зауважимо, що 12 березня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання співвласника будинку на вулиці Кониського, 22, і частково зняв заборону на користування майном для проведення робіт, спрямованих на консервацію конструктивних елементів будівлі, йдеться у повідомленні Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.
Згідно з рішенням суду, 21 березня на території садиби планують:
- прибрати тротуар від будівельного сміття
- скласти залишки будівлі в межах фундаменту й облаштувати тимчасове накриття для їх захисту й збереження
облаштувати тимчасові конструкції для утримання частини фасаду, що лишилась.
Нагадаємо, що 19 липня 2024 року у Києві було знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.
Зазначимо, що садибу Зеленських у Києві почали зносити попри арешт, накладений на будівлю ще в січні. Прокурори розпочали провадження.
Зранку 10 жовтня 2024 року була ще одна спроба розібрати залишки знищеної влітку садиби Зеленських. Роботи на вул. Кониського, 22 велися попри накладений на будівлю арешт. До самої будівлі підігнали вантажівку, над демонтажем працювали будівельники з сусіднього будмайданчику. Громадські активісти закликали киян не допустити остаточного руйнування споруди.
Раніше повідомлялося, що Науково-дослідницький інститут історії архітектури та містобудування розпочав комплексні дослідження для проєктування та подальшого відновлення садиби Зеленських. Зокрема, передбачалося проведення архітектурних обмірів та інженерних досліджень, а також обстеження збереженої частини будинку.
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