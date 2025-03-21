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У Києві будівельники краном розбирають залишки історичної садиби Зеленських

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві будівельники краном розбирають залишки історичної садиби Зеленських
Будівельники почали розбирати історичну садибу 1890 року побудови
фото: Дмитро Перов/Facebook

Садиба Зеленських визнана пам'яткою історії та архітектури

Сьогодні, 21 березня 2025 року, робітники почали розбирати залишки знищеної у серпні 2024 року садиби Зеленських. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пам'яткоохоронця Дмитра Перова

Повідомляється, що комунальники підігнали кран і почали розбирати залишки будівлі, яка визнана пам'яткою історії та архітектури. 

Біля садиби Зеленських працює важка техніка
Біля садиби Зеленських працює важка техніка
фото: Дмитро Перов/Facebook
У Києві знову намагаються розібрати залишки садиби Зеленських
У Києві знову намагаються розібрати залишки садиби Зеленських
фото: Дмитро Перов/Facebook
До садиби Зеленських на виклик прибула поліція
До садиби Зеленських на виклик прибула поліція
фото: Дмитро Перов/Facebook

Небайдужі кияни вже викликали правоохоронців. Національна поліція України відреагувала і прибула на місце події. 

Зауважимо, що 12 березня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання співвласника будинку на вулиці Кониського, 22, і частково зняв заборону на користування майном для проведення робіт, спрямованих на консервацію конструктивних елементів будівлі, йдеться у повідомленні Департаменті охорони культурної спадщини КМДА. 

Згідно з рішенням суду, 21 березня на території садиби планують:

  • прибрати тротуар від будівельного сміття
  • скласти залишки будівлі в межах фундаменту й облаштувати тимчасове накриття для їх захисту й збереження
    облаштувати тимчасові конструкції для утримання частини фасаду, що лишилась. 
      

Нагадаємо, що 19 липня 2024 року у Києві було знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва. 

Зазначимо, що садибу Зеленських у Києві почали зносити попри арешт, накладений на будівлю ще в січні. Прокурори розпочали провадження.

Садиба Маліна або садиба Зеленських – двоповерхова будівля в Києві на вулиці Олександра Кониського (колишня назва — Тургенєвська), 22, збудована наприкінці 19 століття з дерева та обкладена цеглою. Пам'ятка архітектури місцевого значення, яка отримала охоронний статус вже після знищення. Одна з найстаріших будівель на вулиці Кониського та остання дерев'яна будівля вулиці. Входить до «Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту» (їх заборонено зносити чи реконструювати). Це вже друга будівля із «охоронного списку» міського голови Віталія Кличка, яку намагаються знищити українські забудовники від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України.

Зранку 10 жовтня 2024 року була ще одна спроба розібрати залишки знищеної влітку садиби Зеленських. Роботи на вул. Кониського, 22 велися попри накладений на будівлю арешт. До самої будівлі підігнали вантажівку, над демонтажем працювали будівельники з сусіднього будмайданчику. Громадські активісти закликали киян не допустити остаточного руйнування споруди.

Раніше повідомлялося, що Науково-дослідницький інститут історії архітектури та містобудування розпочав комплексні дослідження для проєктування та подальшого відновлення садиби Зеленських. Зокрема, передбачалося проведення архітектурних обмірів та інженерних досліджень, а також обстеження збереженої частини будинку.

Теги: благоустрій архітектура Київ

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