У Греції через пожежу на поромі евакуювали понад пів тисячі пасажирів



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Пором Olympic Champion Фото: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Пожежа почалася відразу після виходу порома з порту

У Греції в порту Ігуменіца завершили евакуацію 538 пасажирів з порома, на якому сталася пожежа.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Kathimerini.

За попередньою інформацією, загоряння трапилося в четвертому гаражі, загорілися два вантажні автомобілі.

Пожежа почалася відразу після виходу порома з порту.

Судно повернулося, і почалася евакуація 538 пасажирів. Разом з пасажирами евакуювали і більшу частину екіпажу. Двох людей з проблемами дихальних шляхів доставили до лікарні.

Евакуація завершилася без проблем, йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пожежники вже взяли пожежу під контроль.

Пором Olympic Champion був побудований в 2000 році і має загальну довжину 204 метри і ширину 26,13 метра.

Нагадаємо, в порту Ульсан в Південній Кореї на вантажному судні стався вибух і пожежа, внаслідок якої дев’ять людей постраждали.

Як повідомлялося, у порту норвезького міста Тромсе 26 вересня затонув російський траулер «Бухта Наездник».