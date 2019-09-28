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    У світі

    У Греції через пожежу на поромі евакуювали понад пів тисячі пасажирів

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    Пором Olympic Champion - У Греції через пожежу на поромі евакуювали понад пів тисячі пасажирів
    Пором Olympic Champion
    Фото: ΑΠΕ-ΜΠΕ

    Пожежа почалася відразу після виходу порома з порту

    У Греції в порту Ігуменіца завершили евакуацію 538 пасажирів з порома, на якому сталася пожежа.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Kathimerini.

    За попередньою інформацією, загоряння трапилося в четвертому гаражі, загорілися два вантажні автомобілі.

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    Пожежа почалася відразу після виходу порома з порту.

    Судно повернулося, і почалася евакуація 538 пасажирів. Разом з пасажирами евакуювали і більшу частину екіпажу. Двох людей з проблемами дихальних шляхів доставили до лікарні.

    Евакуація завершилася без проблем, йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, пожежники вже взяли пожежу під контроль.

    Пором Olympic Champion був побудований в 2000 році і має загальну довжину 204 метри і ширину 26,13 метра.

    Нагадаємо, в порту Ульсан в Південній Кореї на вантажному судні стався вибух і пожежа, внаслідок якої дев’ять людей постраждали.

    Як повідомлялося, у порту норвезького міста Тромсе 26 вересня затонув російський траулер «Бухта Наездник».

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