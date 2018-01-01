В Театрі на Подолі розповіли, кому і за скільки здають в оренду нову сцену

У театрі стверджують, що сума, яку вони просять за технічне забезпечення — мінімальна

Театр на Подолі керівництво в принципі в оренду не здає, проте може технічно забезпечити виставу чи інший проект, єдина умова — якщо це буде «щось виключно культурологічне». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив керівник Театру на Подолі, режисер Віталій Малахов. Наприклад, у рамках спеціального проекту, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сцена Театру на Подолі

У театрі стверджують, що сума, яку вони просять за технічне забезпечення — мінімальна

Театр на Подолі керівництво в принципі в оренду не здає, проте може технічно забезпечити виставу чи інший проект, єдина умова — якщо це буде «щось виключно культурологічне». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив керівник Театру на Подолі, режисер Віталій Малахов.

Наприклад, у рамках спеціального проекту, що покликаний презентувати мистецтво обласних театрів для київського глядача, наприкінці минулого року два дні у Театрі на Подолі гастролював Івано-Франківський театр зі своєю легендарною «Солодкою Дарусею».

Як пояснює Малахов, сума, яку театр просить за технічне забезпечення, мінімальна: «Це залежить від райдеру, від того, що потрібно гостям, але це мінімальна сума, що дозволяє нам покрити наші витрати. Реально ми за свою виставу отримуємо 60-70 тис. З гостей беремо менше половини. Ми — комунальне підприємство, ми не можемо благодійно працювати. Але це початок проекту. Щомісяця два дні ми виділяємо на знайомство киян з регіональними театрами».

За словами Малахова, наступними театрами, яких вони приймуть у себе, будуть черкаський та харківський.

«Більше того, в холі ми робитимемо проект «Спроба польоту». Зробимо такий культурний зал, який будемо десь три дні на місяць майже безкоштовно давати молодим театрам, які не мають приміщення», — обіцяє керівник Театру на Подолі.

За словами Малахова, умови оренди такі: по-перше, за 45 днів має подаватися заявка. По-друге, це обов’язково мусить бути вистава. Що стосується музики, то можлива класика.

«От ми зараз плануємо, наприклад, виступ «Божичів» (український ансамбль аутентичного співу. - «Главком»). Солістка «Божичів» святкує свій ювілей, і хоче його провести із симфонічним оркестром. Це можливо. Рок-гурти, напевно, ні», — розповів театрал.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Віталій Малахов: У мене немає манії величі, але скандал зробив Театр на Подолі найпопулярнішим у Києві.