В Україні вайбер-бот сповіщатиме про якість повітря: як і де працюватиме

Безкоштовний бот інформує у режимі реального часу про забруднення повітря

В Україні працюватиме безкоштовний вайбер-бот Повітря NOW, що надсилає сповіщення про якість повітря. Бот запустила команда ЛУН Місто Air.

Вайбер-бот працюватиме в Києві, Львові та Одесі. У цих містах проєкт має власні мережі станцій.

Для столиці вайбер-бот Повітря NOW надає інформацію не тільки по місту в цілому, а й по окремих мікрорайонах та містах-супутниках.

Як працює Повітря NOW

У боті мінімум кнопок. За допомогою «Змінити район» можна обрати місто – Київ, Львів, Одеса, та мікрорайони, міста-супутники для столиці. «Увімкнути/Вимкнути автомоніторинг» допоможе активувати автоматичні сповіщення про погану якість повітря. Щоразу, коли кількість мікрочасточок буде сильно підвищена, у ваш бот буде приходити червона картинка з попередженням.

А за допомогою кнопки «Відправити локацію» можна отримати актуальні дані для вашого місця, навіть якщо ви не знаєте назв мікрорайонів у Києві.

Метод «світлофор»

Показники бота розроблені так, щоб бути максимально зрозумілими:

зображення з зеленим фоном – повітря чисте, варто гуляти, провітрювати приміщення;

жовтим – повітря прийнятне;

помаранчевим – нездорове для чутливих осіб, зокрема дітей, літніх людей, людей з хронічними захворюваннями дихальної чи серцево-судинної системи;

червоним – нездорове для всіх, варто закрити вікна та відмовитися від довгого перебування на відкритому повітрі.

Що моніторять станції ЛУН Місто Air

Дані у бот поступають зі 135 станцій ЛУН Місто Air:

80 працює у Києві та передмісті,

25 – у Львові,

20 – в Одесі,

ще близько 10 у різних містах, селах України – Херсоні, Умані, Житомирі, Стриї та інших.

Станції у режимі реального часу вимірюють концентрацію дрібнодисперсного пилу – PM 1, PM 2,5, PM 10. Ці наддрібні часточки ми не бачимо неозброєним оком, але через надмалий розмір вони можуть потрапляти у легені, кров і погано впливати на здоров’я.

Громадська система моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air – соціальний проєкт створений командою проєкту міських досліджень ЛУН Місто та командою науковців Факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем університету Шевченка.

Нагадаємо, нещодавно представники Управління екології та природних ресурсів КМДА, громадської системи моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air та Київського національного університету імені Тараса Шевченка уклали тристоронній меморандум про співпрацю у питаннях якості повітря у столиці.

Раніше депутатка Київради Юлія Лимар назвала найбільші екологічні виклики для столиці.

У жовтні Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».

Читайте також: Київ запроваджує заходи щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферу