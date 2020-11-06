В Яготині затримали вуличних грабіжників, найстаршому з яких 18 років (фото)
Поліція відкрила кримінальне провадження
У місті Яготин на Київщині четверо невідомих посеред вулиці відібрали у чоловіка рюкзак із особистими речами та документами, а після скоєного втекли в невідомому напрямку.
Потерпілий повідомив про це на спецлінію поліції «102» та надав прикмети грабіжників, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Поліцейські розпочали пошукові заходи та за «гарячим слідом» виявили осіб, причетних до злочину.
Ними виявились четверо друзів: найстаршому з хлопчаків 18 років, а наймолодшому – 14. Всі вони – місцеві жителі.
У них поліцейські виявили рюкзак з документами на ім’я потерпілого та його особистими речами. Все це правоохоронці вилучили як речові докази.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. В ході проведення подальшого досудового розслідування буде встановлено всі обставини та деталі вчинення даного правопорушення.