Киянин молотком проломив голову своєму брату
Один із чоловіків молотком декілька разів вдарив родичу по голові
Столичні оперативники затримали чоловіка за побиття брата
До Святошинського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з бульвару Кольцова госпіталізували 51-річного чоловіка з травмою голови. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
З’ясувалося, що після розпиття алкогольних напоїв між братами виник конфлікт, який переріс у бійку, у ході якої один із чоловіків молотком декілька разів вдарив родичу по голові. Потерпілого з відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у лікарню.
Начальник відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Роман Даценко розповів: «59-річному чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».
Як повідомлялося, Дарницьким районним судом Києва обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 29-річному уродженцю Запорізької області, який підозрюється в розбійному нападі, поєднаному із проникненням у житло.
Слідством встановлено, що підозрюваний та потерпілий познайомилися та розпивали алкогольні напої. Прийшовши до квартири потерпілого, зловмисник раптово накинувся на нього з ножем, спричинивши тілесні ушкодження, від яких останній втратив свідомість.
Користуючись безпорадним станом потерпілого, підозрюваний заволодів майном, яке знаходилося в квартирі, та втік.