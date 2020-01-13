Киянин молотком проломив голову своєму брату



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Один із чоловіків молотком декілька разів вдарив родичу по голові Фото: Нацполіція

Столичні оперативники затримали чоловіка за побиття брата

До Святошинського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з бульвару Кольцова госпіталізували 51-річного чоловіка з травмою голови. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

З’ясувалося, що після розпиття алкогольних напоїв між братами виник конфлікт, який переріс у бійку, у ході якої один із чоловіків молотком декілька разів вдарив родичу по голові. Потерпілого з відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у лікарню.

Начальник відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Роман Даценко розповів: «59-річному чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

Як повідомлялося, Дарницьким районним судом Києва обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 29-річному уродженцю Запорізької області, який підозрюється в розбійному нападі, поєднаному із проникненням у житло.

Слідством встановлено, що підозрюваний та потерпілий познайомилися та розпивали алкогольні напої. Прийшовши до квартири потерпілого, зловмисник раптово накинувся на нього з ножем, спричинивши тілесні ушкодження, від яких останній втратив свідомість.

Користуючись безпорадним станом потерпілого, підозрюваний заволодів майном, яке знаходилося в квартирі, та втік.