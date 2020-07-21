В яких умовах живуть працівники тролейбусного депо у столиці. Моторошні фото



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Такі умови у гуртожитку столичного тролейбусного ДЕПО в районі Куренівка Ольга Василевська-Смаглюк

Депутатка оприлюднила «результати» ремонту у гуртожитку депо

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк направила звернення до прокуратури у зв’язку з ситуацією у гуртожитку столичного тролейбусного депо в районі Куренівка.

«Допоки голова Київпастрансу Дмитро Левченко розсікає на BMW за 1,1 млн грн, можете помилуватись небаченим ремонтом у гуртожитку куренівського депо», – пише у своєму Facebook та додає фотодокази.

За словами політикині, фірма СК ДАН зі статутним капіталом 3 тис. грн витратила на відновлення кухні, коридору та туалетів 1,5 млн грн.

Народна обраниця зауважує, що результату ремонту не видно. «Водії тролейбусів, які чекали на цей ремонт 10 років, залишились серед облуплених стін, покритих грибком, кахлем часів першого президента, та кранами, що протікають. А роботи мали бути виконані до 27 квітня 2020року. Тож працівники ДЕПО змушені власними силами ремонтувати приміщення, фарбувати стіни та класти бетон у виробничих приміщеннях», – говорить Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, Генеральний директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко, який з 2014 року працює в «Київпастрансі» і має офіційну зарплату в 16 тис. грн, в 2016 році купив дві квартири за 3 і 2 млн грн, а також BMW за 1 млн грн. Про це свідчать дані е-декларації Дмитра Левченка за 2016 рік.