Нова хвиля коронавірусу: погані новини для України

Вихід зараз тільки один: копати МОЗ, Кабмін, президента, щоб вони шукали вакцини по всьому світу

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Хреновые новости для Украины. Начну по порядку.

В Великобритании индийский вариант В.1.617 уже стал доминирующим. Его доля превысила 50%. Учитывая что индийский вариант вытесняет британский, это означает что он еще более заразный чем британец.

Из хороших новостей вакцины на него действуют. Так из 5600 исследованных случаев заражения индийским вариантом, оказалось что :

3% были вакцинированы дважды

38% были вакцинированы 1 дозой.

58% не были вакцинированы

Из 43 госпитализированных :

2% были вакцинированы дважды

31% были вакцинированы 1 дозой

67% не были вакцинированы.

Из 12 умерших – 75% не были вакцинированы.

Вакцины работают в общем, особенно после двух доз.

А вот для Украины хреново все потому что на сегодняшний день было вакцинировано

две дозы – 116934

одна доза – 999072

Две дозы получили всего 116 тыс человек, это ничтожно мало.

Одну дозу получили 1 млн человек, что тоже очень мало. И какого просвета реально пока что не видно. В день у нас делают 15-20 тыс прививок. Что ничтожно мало. Короче через 1-2 месяца индийский вариант доползет до Украины. И в конце лето пойдет очередная волна. Я не думаю что она будет такой страшной как этой весной.

Но тут есть один момент. Чем позже начнется волна, тем сильнее она может быть. Т.к. люди которые переболели например в октябре-ноябре 2020 к осени 2021 с высокой вероятностью спустя год уже утратят иммунитет к перенесенной болезни. Выход сейчас только один. Пинать ногами – руками МОЗ, Кабмин, Президента, что-бы они из кожи вон лезли и искали вакцины по всему миру. Других вариантов я не вижу. Берегите себя.

П.С.

После двух доз эффективность Пфайцер от индийского штамма 88%, у АстраЗенеки 60%, но после одной дозы у обеих вакцин эффективность защиты (т.е. предотвращение симптоматического заболевания) всего 33%.

Джерело: блог Євген Істребіна

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