Київ отримав чергову партію вакцини. Кому вона дістанеться?

На сьогодні в Києві зроблено майже 113 тис. щеплень

Столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, 20640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, співробітників Держспецзв’язку, прокуратури, працівників санаторно-курортних закладів та осіб із листа очікування «Дія».

«Усього ж на сьогодні у Києві проведено 112930 щеплень. Зокрема, це медичні працівники, працівники Центру громадського здоров’я, лабораторного центру, соціальні працівники, маломобільні громадяни, вчителі задіяні у ЗНО, паралімпійці, працівники МВС, утриманці та працівники інтернатів для людей похилого віку, а також охочі з вікової групи 65+», – поінформувала Гінзбург.

Чиновниця наголосила, що вакцинація у столиці проходить відповідно до дорожньої карти Міністерства охорони здоров’я України. Її проводять спеціально навчені медики, що працюють у додаткових 98 пунктах щеплення на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів, а також медики 15 мобільних бригад.

«Крім того, наразі місто підготувало ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться ця вакцина у необхідній кількості», – додала директорка Департаменту.

Нагадаємо, 30 квітня до України прибув літак з 500 тисячами доз вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech.