Валютного шахрая, який ошукав громадян на $165 тис., посадили на 9 років



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Валютне шахрайство

Шахрай організував пункт обміну валют з двома виходами і, отримавши гроші від клієнтів, покидав приміщення

У ході судового розгляду повністю доведено вину валютного шахрая, який шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян на загальну суму 165 тисяч доларів США. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Встановлено, що у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року обвинувачений, використовуючи завідомо підроблені документи, орендував приміщення на території міста Києва, що були оснащені двома входами, та переобладнував їх у імпровізовані пункти обміну валют. Надалі, щоб заманити потенційних клієнтів, зловмисник викладав в інтернет оголошення щодо обміну валюти за привабливим курсом.

У подальшому, отримавши від клієнта грошові кошти для обміну, зловмисник блокував магнітний замок у приміщенні та з грошовими коштами покидав місце злочину через запасний вихід.

Столичні правоохоронці затримали зловмисника у березні 2016 року у Харкові.

За наслідками судового розгляду прокурором повністю доведено вину шахрая у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

Вироком Шевченківського районного суду Києва від 30 липня 2018 року чоловіку призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.

Обраний зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив в силі до набрання вироком законної сили.