Вандали розмалювали потяг Київської дитячої залізниці (відео)



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Хулігани розмалювали вагон потягу Фото: скріншот відео

Збитки становлять близько 150 тис. грн

У Києві невідомі вночі пробралися на територію дитячої залізниці й обмалювали один із вагонів потягу. Не зупинив хуліганів ані високий паркан, ані колючий дріт.

Працівники залізниці кажуть, що ці вагони лише нещодавно оновили.

Збитки від такої вуличної творчості сягають 150 тисяч гривень, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, 29 січня під на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.

Згодом столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, що пошкодили підсвітку на Алеї художників.

20-річний хлопець, який пошкодив підсвітку, на три тижні був залучений до громадських робіт та прибирав туристичні об’єкти та вулиці Подільського району.

Як повідомлялося, у грудні-січні Київська дитяча залізниця вперше за роки свого існування відкрила зимовий сезон. Дивіться фото- та відеорепортаж «Главкома».