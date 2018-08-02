Вантажівка підперла Шулявський міст. Щоб не впав (відео)



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Шулявський міст

Водій вантажівки не врахував габарити і машина не пройшла під мостом

У четвер, 2 серпня, вранці під Шулявським шляхопроводом застрягла вантажівка.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний».

«Сьогодні вранці водієві вантажівки стало шкода Шулявський шляхопровід. Щоб той не розсипався до початку ремонт, чоловік вирішив підперти його своїм автомобілем. Вийшло!» - жартують у соцмережі.

Нагадаємо, 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

У КМДА повідомляли, що на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці знадобиться 17 місяців і близько 811 млн грн.

Переможцем тендеру на проведення реконструкції столичного Шулявського шляхопроводу стала фірма ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс», яка належить помічнику народного депутата Максима Микитася. Результати тендеру були оголошені 7 червня.

Переможець тендеру – «Північноукраїнський будівельний альянс» – отримає майже 600 мільйонів гривень на реконструкцію розв’язки навколо Шулявського мосту.

Як повідомляв «Главком», пізніше стало відомо, що вартість скандальної реконструкції Шулявської розв’язки зросла до 830 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу повинен тривати не більше одного року.