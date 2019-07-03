Вартість оренди квартир у Києві може зрости



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У червні зросла активність орендарів

Восени, коли почнеться бізнес-сезон, вартість оренди нерухомості в столиці може зрости.

Про це повідомила генеральний директор АН «Благовіст» Олена Бібєрова, пише 100realty.ua.

«У червні ми спостерігали сплеск активності орендарів, не дивлячись на «тихий» сезон. Попит істотно вище показників минулого року. Зросла активність орендарів в дорогому сегменті (1000-2500 дол./міс.). Цікавили клієнтів як квартири, так і комерційні приміщення. Ціни залишаються стабільними, зміна можлива восени, коли почнеться традиційний «гарячий» сезон», – поділилася спостереженнями Бібєрова.

За її інформацією, в червні 2019 року було проведено 340 операцій з оренди нерухомості в Києві, що більше показників травня 2019 року на 17%. Рівень витрат на оренду склав 337 тис. дол.

Найбюджетнішим варіантом, орендованим у червні, стало паркомісце на вул. М. Раскової (Дніпровський р-н) за 4200 грн/міс. На Кловському узвозі (Печерський р-н) офіс площею 280 кв. м орендували за 172 250 грн/міс. Це найдорожчий об'єкт, орендований у червні.

Як повідомлялося, у червні в Києві істотно виріс попит на квартири в новобудовах, введених в експлуатацію, де житло продають з готовими документами.