Вдарив ножем у груди колишню дружину: у Києві розшукують вбивцю (фото)



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Чоловік, який розшукується за підозрою у вбивстві Фото: Нацполіція

МІж чоловіком та жінкою виникла сварка, яка закінчилася вбивством

У Дніпровському районі столиці на вулиці Каунаській чоловік вдарив колишню дружину ножем у груди, від отриманих травм жінка померла на місці. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, судово-медичний експерт та кінологи. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зі слів матері підозрюваного встановлено, що колишня дружина прийшла поговорити з її сином, потім між ними виникла сварка. У результаті чоловік схопив ніж і вдарив потерпілу у груди, після чого втік.

Зловмисник - 54-річний киянин. Знаряддя злочину він залишив на місці.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться розшукові заходи.

«Якщо ви впізнали чоловіка, зображеного на фото, не намагайтеся його затримати самостійно, адже він може бути небезпечним, натомість просимо повідомити інформацію на 102», - просять правоохоронці.

«Київ оперативний» повідомив, що розшукуваний чоловік - Дудкін Валерій Вікторович, 1964 року народження.