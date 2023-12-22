Масована атака «Шахедів» на Україну: деталі від Повітряних сил

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи

У результаті бойової роботи збито 24 «Шахеди»

У ніч на 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу Shahed з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що в результаті бойової роботи збито 24 «Шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

«До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

До слова, триває 667-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.